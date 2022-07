Social Media Schwaben GmbH

Robert Kirs: Wie B2B-Unternehmen durch soziale Medien erfolgreich Neukunden gewinnen

Robert Kirs ist Automotive-Ingenieur und der Geschäftsführer der Agentur und Unternehmensberatung Social Media Schwaben GmbH in Stuttgart. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Anes Cavka unterstützt er mittelständische Industrieunternehmen dabei, online exklusive Neukunden zu gewinnen, Bestandskunden zu binden und ihre Sichtbarkeit am Markt zu stärken. Bereits über 120 Unternehmen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und Industrie konnten mithilfe der Social Media Schwaben GmbH erfolgreich neue Märkte erschließen.

Der Industriegütermarkt zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Denn Industrieunternehmen stellen Komponenten für Produkte her, die für die Herstellung von Industriegütern unerlässlich sind. Somit sind es häufig die traditionellen, mittelständischen Unternehmen, die einen erheblichen Beitrag zur Gesamtwirtschaft leisten. Dennoch stehen auch sie vor der Herausforderung, neue Kundenaufträge zu generieren und sich zukunftssicher am Markt zu positionieren. Viele stecken in veralteten Strukturen fest, statt das Potenzial der Digitalisierung für das eigene Wachstum zu nutzen: "Sie verlassen sich auf ihre Bestandskunden und setzen auf klassische Akquisemethoden wie teure Messebesuche, auf denen letztendlich nur dieselben Kontakte generiert werden", stellt Robert Kirs fest. Andere setzen auf Außendienst als Vertriebsmethode und sind damit nicht effizient genug. Ein weiteres Problem ist die fehlende Onlinepräsenz, weshalb sie von Entscheidern nicht gefunden werden können. Einige versuchen es auch selbst mit Social-Media-Marketing, doch scheitern, weil es ihnen an entsprechendem Know-how fehlt. Genau hier setzt die Social Media Schwaben GmbH an und unterstützt ihre Kunden durch neue Marketing- und Vertriebswege dabei, sich zukunftssicher aufzustellen.

Robert Kirs und Anes Cavka vereinen technisches Verständnis für industrielle Produkte mit den modernsten Methoden des digitalen Marketings: "Wir verbinden bei Social Media Schwaben beides, weil wir Ingenieure sind, aber auch Marketing und Vertrieb beherrschen", so der Geschäftsführer. In ihrer Zusammenarbeit mit Kunden setzen die Experten auf gezieltes Social-Media-Marketing über Businessnetzwerke wie Xing und LinkedIn. Dabei sorgen sie nicht nur für die Erstellung der richtigen Inhalte, die die erklärungsbedürftigen Produkte ihrer Kunden bestmöglich vermarkten - sondern auch dafür, dass diese Inhalte die richtige Zielgruppe erreichen. Hierbei stellt Robert Kirs immer wieder fest, dass es selbst in Branchen, die sehr statisch und festgefahren sind, immer möglich ist, auch in bestehenden Märkten erfolgreich zu werden.

Was die Zusammenarbeit mit der Social Media Schwaben GmbH besonders macht

Die Social Media Schwaben GmbH unterstützt traditionelle Unternehmen über neue, digitale Wege ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Das hat für sie viele Vorteile: Durch interessante Inhalte auf sozialen Medien vergrößern sie nicht nur ihren Bekanntheitsgrad und stärken das Bewusstsein für ihre Marke - sie generieren auch mehr neue Kundenaufträge, binden ihre Bestandskunden und erschließen neue Märkte. Gleichzeitig können sie sich auch als attraktive Arbeitgeber positionieren und Fachkräfte von ihrem Unternehmen überzeugen.

Zwar gibt es auf dem Markt viele Agenturen, die diese Leistungen anbieten, doch fehlt ihnen oft der technische Hintergrund, erklärt der Branchenfachmann Robert Kirs. "Wir selbst kommen ursprünglich aus der Technik und haben jahrelange Erfahrung in der Autoindustrie gesammelt." Ihr technisches Verständnis gepaart mit den neuesten Methoden im Onlinemarketing macht die Social Media Schwaben GmbH zum ersten Ansprechpartner, wenn es um die Kundengewinnung für Industrieunternehmen geht.

Vom Ingenieur zum Marketing-Experten: Wie Robert Kirs die Social Media Schwaben GmbH gründete

Bereits in frühen Jahren entwickelte Robert Kirs eine große Begeisterung für die Technik. Durch seinen dualen Studiengang, erkannte er, dass viele deutsche Unternehmen zwar großartige Produkte anbieten - diese jedoch nur wenige kennen, da sie online kaum auffindbar sind. Aus seiner Affinität zur Technik und seinem Wunsch, den Mittelstand nach vorn zu bringen, entstand seine Geschäftsidee.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Anes Cavka gründete Robert Kirs im Jahr 2018 die Social Media Schwaben GmbH, um Traditionsunternehmen mit erprobten Produkten noch erfolgreicher zu machen. Seitdem haben sie ihr Portfolio stetig erweitert. Heute bieten sie ihren Kunden ein System aus Maßnahmen an, die in der Zusammenarbeit individuell auf sie zugeschnitten werden. So können sich traditionelle B2B-Unternehmen langfristig von der Konkurrenz abheben und Marktführer in ihrer Branche werden.

Sie möchten Ihr Unternehmen voranbringen und von den digitalen Vertriebswegen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Robert Kirs von der Social Media Schwaben GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

