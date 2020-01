Hiscox

Spart Geschäftskunden Zeit, Geld und Nerven: Hiscox Business Academy wird weiter ausgebaut

München

Geschäftskunden sollen bereits ab Tag 1 konkrete Leistungen abrufen können und nicht erst im Schadenfall - das ist der Leitgedanke der Hiscox Business Academy. Nun hat der Spezialversicherer Hiscox seine Online-Academy umfassend ausgebaut, die exklusiv Hiscox Geschäftskunden kostenlos zur Verfügung steht.

Bereits vor zwei Jahren war eine erste Version der Hiscox Business Academy gelauncht worden, die regelmäßig Webinare anbot. Durch das positive Feedback seitens der Kunden und die stetig steigenden Nutzerzahlen wird diese nun deutlich ausgebaut. So können Geschäftskunden ab sofort zusätzlich z.B. auch von DSGVO-Checklisten oder Cyber-Trainingsvideos profitieren. Ergänzt wird das Angebot von Partnerangeboten: Hiscox Kunden können sich attraktive Konditionen etwa für Buchhaltungssoftware, die Vermittlung von Agenturen oder Beratungsleistungen sichern.

Unterstützung der Geschäftskunden durch Expertenwissen von Anfang an

Projektleiterin Claudia von Pawel, Underwriting Manager Small Business: "'Wie kann ich meine Mitarbeiter für potenzielle Phishing-Mails sensibilisieren? Was muss ich beim SSL-Zertifikat meiner Website beachten? Und was müssen alle im Team ganz konkret zum Thema DSGVO wissen?' Diese und viele weitere Fragen stellen sich unsere Geschäftskunden regelmäßig, wie wir durch den engen Austausch mit ihnen wissen und auch über Marktforschung belegt haben. Als Spezialisten für diese Themen ist es uns ein wichtiges Anliegen, unser Wissen mit unseren Kunden zu teilen. So ermöglichen wir ihnen Zugang zu unserem Experten-Netzwerk, um ihnen Zeit, Geld und Nerven zu sparen, auch weil sie damit wirksam Prävention betreiben können. In diesem Umfang und in dieser Qualität sucht das Angebot seinesgleichen und unterstreicht unseren Anspruch, Geschäftskunden vom ersten Tag an kompetent zu unterstützen."

E-Learnings, Checklisten und Vorlagen erleichtern das tägliche Business

Zu den kommenden Webinaren zählen beispielsweise Fachthemen wie "Wettbewerbsrecht für Unternehmen" (Referent: Dr. Holger Gauss) oder "Datenschutzrecht" (Dr. Alexander Duisberg), aber auch übergreifende Themen wie "Die 10 wichtigsten Online-Marketing-Tipps für Unternehmer" (Sven Dreißigacker). Dafür können sich interessierte Hiscox Geschäftskunden ab sofort anmelden. Jederzeit abrufbar sind Lern-Videos etwa zu den Themen sichere Passwörter, Ransomware oder Social Engineering. Sukzessive werden Beiträge aus den Bereichen Cyber, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie Verträge und Recht veröffentlicht, inklusive rechtssicheren Vorlagen und Mustern zum Herunterladen.

Ausführliche Informationen erhalten interessierte Geschäftskunden direkt unter www.hiscox.de/hiscox-business-academy, wo sie sich einfach mit ihrer Versicherungsnummer anmelden können.

