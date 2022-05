Iceland ProCruises

Kreuzfahrt: Heute startet die erste Island-Umrundung

OCEAN DIAMOND startet Saison mit 10-tägiger Island-Umrundung

Island ist in diesem Jahr eines der beliebtesten Reiseziele Europas

Hamburg (ots)

Island ist in diesem Jahr eines der beliebtesten Reiseziele Europas, das ergeben nicht zuletzt die gestiegen Fluggastzahlen. Lonely Planet zeichnet die größte Vulkaninsel der Welt als "Best in Travel 2022" aus. Kaum ein anderes Reiseziel in nur 3,5 Flugstunden Entfernung von Deutschland bietet so viel Natur- und Landschaftserlebnis der Extreme auf kleinem Raum. Passend dazu startet am 27. Mai 2022 die erste 10-tägige Island-Umrundung der OCEAN DIAMOND. Mit typisch isländischer Atmosphäre an Bord und mehr Seereise als Kreuzfahrt. Das authentische Reiseerlebnis steht bei weiteren Routen noch bis Ende Juli im Vordergrund.

"Unsere Reiseleiter auf der OCEAN DIAMOND stammen aus Island, der Stolz auf ihr Land spiegelt sich tagtäglich in den begeisterten und sehr kenntnisreichen Informationen wider. Davon profitieren alle Gäste an Bord und gerade auch auf den Landausflügen", so Ann-Cathrin Bröcker, Geschäftsführerin von Iceland ProTravel. "Unsere kleine OCEAN DIAMOND steuert während der Island-Umrundungen gleich neun Häfen an, teils kleine Buchten, so dass unsere bordeigenen Zodiacs zum Einsatz kommen."

Die OCEAN DIAMOND mit Platz für nur 210 Gäste fährt Buchten und Fjorde an, die größeren Schiffen versperrt bleiben. Alle Landausflüge, von der Wanderung zum Vulkan, der Bustour bis zur Walbeobachtung werden von deutschsprachigen Reiseleitern aus Island begleitet, vorab gibt es ergänzende Lektorate an Bord. Dazu kommt authentische Küche während der Seereise von viel frischem Fisch bis zu Bier aus Island. Wer an Bord der OCEAN DIAMOND geht, erlebt eine authentische Island-Reise mit Expeditionscharakter - bis Ende Juli 2022 fährt das wendige Kreuzfahrtschiff auf Routen rund um Island.

Für die kommende Saison setzt Iceland ProCruises auf den Flottenneuzugang SEAVENTURE. "Route und authentisches Island-Erlebnis bleiben auf jeden Fall erhalten", so Ann-Cathrin Bröcker.

Routenbeispiel 2023

10 Tage "Rund um Island" mit MS SEAVENTURE, 27. Mai bis 5. Juni 2023,

ab 2.495 Euro pro Person, inklusive Verpflegung, Iceland ProCruises-Jacke, Zodiac-Fahrten, zzgl. Flug

Weitere Informationen: www.icelandprocruises.de

Iceland ProCruises ist ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. Mit dem wendigen Schiff OCEAN DIAMOND (210 Gäste) werden regelmäßige Island-Umrundungen mit vielen Häfen und Expeditionscharakter angeboten. In 2022 übernimmt die SEAVENTURE (164 Gäste) zwei Seereisen nach Grönland. Ab 2023 übernimmt die SEAVENTURE jeweils in den Sommermonaten exklusiv für Iceland ProCruises beide Fahrtgebiete. Ein isländisches Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut. Beide Schiffe werden mit emissionsarmem Marinedieselöl (0,1% Schwefelgehalt) angetrieben.

Original-Content von: Iceland ProCruises, übermittelt durch news aktuell