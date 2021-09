TVS Motor

TVS Motor Company geht strategische Partnerschaft mit der Schweizer E-Bike-Marke EGO Movement ein

Chennai, Indien (ots)

Die TVS Motor Company freut sich, ihre Partnerschaft mit EGO Movement als Mehrheitsaktionär bekannt zu geben, einem schnell wachsenden Schweizer Mobilitätsunternehmen mit einem etablierten Sortiment an E-Mobility-Produkten und einem wachsenden Filialnetz in der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Diese Partnerschaft bekräftigt das Engagement von TVS Motor für die Zukunft der persönlichen Mobilität.

EGO Movement verfügt über eine einzigartige Designsprache, die ein breites Kundenspektrum in einem spannenden Markt anspricht. Eine Red Dot Design Auszeichnung für herausragendes Design spricht Bände darüber, wie gut die EGO Bewegung im schnell wachsenden Bereich der E-Fahrräder angenommen wird. TVS Motor will sein Portfolio an nachhaltigen und skalierbaren persönlichen Mobilitätslösungen und Marken im Bereich der Elektromobilität erweitern und erkannte das Potenzial von EGO Movement. Während das Produktdesign und die Kundenorientierung sowohl im Geschäft als auch online das anfängliche Interesse von TVS Motor weckten, trug die Begeisterung aller im Ego Movement-Team dazu bei, das Engagement von TVS Motor zu bestätigen, dass Norton Motorcycles im Jahr 2020 erwarb.

Apropos Übernahme, Joint Managing Director der TVS Motor Company - Sudarshan Venu:

Neben unserem Fokus auf bestehende Märkte zu Hause in Indien sind wir bestrebt, in neuere Märkte, einschließlich Europa, zu expandieren, um die Zukunft der persönlichen Mobilität zu gestalten. Wir engagieren uns für die Entwicklung einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Mobilitätslösungen. Elektrofahrräder sind das Zentrum nachhaltiger Mobilität in vielen Städten in Europa und auf der ganzen Welt, und der globale Markt wird in 5 Jahren voraussichtlich 20 Milliarden US-Dollar betragen. Wir sind bestrebt, in diesem Markt eine aktive Rolle zu spielen. EGO Movement, mit der Vision von Daniel und Marie, hat ausgezeichnete Produkte und eine Marke, die sich auf ihre einzigartige Designfähigkeit konzentriert. Wir freuen uns darauf, die Marke zu pflegen und deutlich auszubauen und sind sicher, dass wir in verschiedenen Bereichen einen Mehrwert haben werden. Ich freue mich, dass einige der Designsprachen in andere Geschäftsbereiche der TVS Motor Company übersetzt werden. In Zukunftsehe ich mehrere Verkehrsträger, die verschiedene Lösungen anbieten. Die Niederlande, Deutschland und die Schweiz machen 80% des bestehenden E-Bike-Marktes aus, da diese Urbanisierungsanforderung weiterhin im Überfluss vorhanden ist, wird TVS Motor in der Lage sein, ein neues Kapitel sowohl in seiner Unternehmensgeschichte als auch in der globalen persönlichen Mobilität zu schreiben.

Daniel Meyer, Mitbegründer und CEO von EGO Movement, kommentierte: "Als in der Schweiz ansässiges, stark missionsorientiertes Unternehmen freuen wir uns, einen so hoch angesehenen globalen Partner und Branchenführer zusammenzustellen. Unser Team ist fest entschlossen, das Unternehmen in die nächste Phase zu überweisen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit der TVS Motor Company in der Lage sein werden, mehr Wert für alle Partner und Kunden von EGO Movement zu schaffen, die sich auf weiteres Wachstum konzentrieren, indem wir unserer Mission einer umweltfreundlicheren Art der E-Mobilität folgen."

Mit einem kontinuierlichen Engagement für Nachhaltigkeit sind sowohl TVS Motor als auch Ego Movement begeistert, was die Zukunft für beide Unternehmen bereithält, wenn sie gemeinsam voranschreiten.

Hinweise für Redakteure:

Über TVS Motor Company

TVS Motor Company ist ein renommierter Zwei- und Dreiradhersteller und das Flaggschiff der 8,5 Milliarden US-Dollar großen TVS-Gruppe. Wir glauben an die Förderung des Fortschritts durch Mobilität. Verwurzelt in unserem 100-jährigen Vermächtnis von Vertrauen, Wert und Leidenschaft für Kunden und Genauigkeit, sind wir stolz darauf, international anspruchsvolle Produkte von höchster Qualität durch innovative und nachhaltige Prozesse herzustellen. Wir bemühen uns, an allen unseren Touchpoints in 70 Ländern das beste Kundenerlebnis zu bieten. Wir sind das einzige Zweiradunternehmen, das den renommierten Deming-Preis erhalten hat. Unsere Produkte führen in ihren jeweiligen Kategorien in den J.D. Power IQS und APEAL Umfragen seit fünf Jahren. Wir sind seit vier Jahren in Folge die Nr. 1 des Unternehmens in der J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey (Umfrage zur Kundendienstzufriedenheit). Weitere Informationen finden Sie unter www.tvsmotor.com.

Über EGO Movement

Innovative Technik, exzellentes Design, zehn eigene Stores in der Schweiz und Deutschland sowie umfangreicher Service: Die Mission von EGO Movement ist die E-Volution der Mobilität. Ob E-Bikes, E-Lastenräder, E-Scooter oder smarte Vernetzung mit eigener Softwareplattform - als Schweizer Technologieunternehmen und Hersteller technisch ausgereifter Produkte für hochwertige Mobilitätslösungen sorgt EGO Movement für mehr individuelle Freiheit und leistet einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit sowie Umweltschutz und bietet vor allem ein großartiges Fahrerlebnis.

www.egomovement.com

