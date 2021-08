Ramp 106 GmbH

Warum gibt es in manchen Vororten nur noch Bäcker und Immobilienmakler? Warum ist mein Metzger auf Instagram? Warum werden wir unser nächstes Auto abonnieren? Warum kann man IKEA-Taschen für 2000 Euro kaufen - und warum machen Leute das wirklich? Philipp Westermeyer, der Gründer der Medien- Konferenz- und Wissensplattform OMR, blickt in seinem Buch "Digital unplugged", das am 30. August bei Econ erschienen ist, hinter die Kulissen der Digitalisierung, um solche und viele andere Fragen zu beantworten.

Westermeyer erzählt Kurioses, Alltägliches und Faszinierendes aus der digitalisierten Welt, in der er sich seit vielen Jahren bewegt. Er hat mit Gangsta-Rappern, Mediengrößen und Start-up-Gründern ebenso wie mit Konzernbossen gesprochen. "Mich faszinieren die Entwicklungen und die Macher der heutigen Zeit. Ich kann nicht aufhören, sie zu beobachten und ihre Geschichten zu verstehen. Vor meinen Augen entstehen fast jeden Tag neue Storys, die Geschichte schreiben, große, verrückte, auf jeden Fall erzählenswerte" sagt Westermeyer.

Die Erkenntnisse seiner Entdeckungstouren bringt er jedes Jahr auf die große Bühne des OMR-Festivals mit über 50.000 Besuchern. In "Digital unplugged" erläutert er die gerade neu entstehenden Spielregeln für Unternehmen und Konsumenten, er erklärt, worauf wir uns in den kommenden zwei Jahren einstellen müssen und warum Digitalisierung seiner Ansicht nach das Leben für uns alle noch besser machen wird. Wer das Buch gelesen hat, kann sich eine fundiertere Meinung zu digitalen Phänomenen und Geschäftsmodellen bilden - und versteht einfach besser, wie unsere Welt heute funktioniert.

"Digital unplugged" befand sich bereits vor dem Erscheinungsdatum im Amazon Buch-Ranking in verschiedenen Kategorien auf Platz 1, darunter "Unternehmer/in", "Existenzgründung und Selbstständigkeit" und "Kleine und mittlere Unternehmen". https://amzn.to/3jqr9fm

https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/digital-unplugged-9783430210515.html

