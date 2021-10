Tag der Deutschen Einheit

Sachsen-Anhalt präsentiert Halle (S.) auf LED

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Sprechertext:

"Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft - dieser Dreiklang macht Halle Saale ebenso lebens- wie liebenswert. Drei Hochschulen locken Tausende Studierende und zahlreiche Institute, viele Spitzenforscher an. Der Weinberg Campus ist ein Zukunftsort Sachsen-Anhalts. Superlative gibt es auch in der Vergangenheit: älteste Salinenstadt, älteste Gelehrten-Gesellschaft Leopoldina, ältester weltlicher Knabenchor und älteste Schokoladenfabrik Deutschlands. Georg Friedrich Händel und Hans-Dietrich Genscher wurden hier geboren. Im Landesmuseum für Vorgeschichte wird die berühmte Himmelsscheibe von Nebra ausgestellt."

Abmoderationsvorschlag

Alle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).

