Der Burgenlandkreis live und in Farbe - auf der Sachsen-Anhalt LED-Wand

Halle (S.) (ots)

Anmorderationsvorschlag:

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Sprechertext:

Im Süden des Bundeslandes liegt ein Kreis, der schöne Städte in schöner Natur bietet:

"Der Burgenlandkreis, inmitten des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut gelegen, bietet wunderschöne Landschaften und einen Siedlungsraum, so alt, dass Geschichte hier nicht in Jahren, sondern in Jahrtausenden gemessen wird. In der Memleben verstarben König Heinrich I. und auch sein Sohn Otto I. In der Nähe des Fundortes der Himmelsscheibe steht mit der Arche Nebra ein faszinierendes Besucherzentrum. Der Naumburger Dom ist seit 2018 UNESCO-Weltkulturerbe. Zeitz und Weißenfels sind weitere bedeutende Städte mit großer Geschichte im Burgenlandkreis. Kultur und Natur, Erlebnis und Genuss, Wein und Stein finden hier wunderbar zusammen."

Abmoderationsvorschlag

