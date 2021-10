Tag der Deutschen Einheit

Sachsen-Anhalt auf LED: Es präsentiert sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Audio

TdE-Kreise-Landkreis-Anhalt-Bitterfeld.mp3

MP3 - 1,3 MB - 00:42 Download

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Sprechertext:

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist stolz auf Kultur, Prominenz und moderne Industrie:

"In Köthen schrieb Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren seine Brandenburgischen Konzerte. Die Kreisstadt ist zugleich Heimat der Homöopathie. Aus Zerbst stammt Katharina die Große. Als Prinzessin von Anhalt-Zerbst wurde sie später Zarin von Russland. Die Region Bitterfeld-Wolfen punktet mit einer hochmodernen chemischen Industrie. Hier wurde unter anderem der Farbfilm erfunden und zukunftsorientierte Produkte für alternative Energien. Die Region bietet mit der Bitterfelder Seenplatte ein faszinierendes Naherholungsgebiet mit einem Flair, das im Sommer eher ans Mittelmeer erinnert. Eine Region, die eindrucksvoll für Wandel und positive Entwicklung steht."

Abmoderationsvorschlag

Alle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell