Tag der Deutschen Einheit

Rheinland-Pfalz und Brandenburg: Kulinarische Nachbarn auf der EinheitsEXPO

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Gastgeber für die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit ist in diesem Jahr Halle. Jedes Wochenende der EinheitsEXPO können auf dem Marktplatz in Halle Besucher kosten, wie die regionale Küche der Bundesländer schmeckt.

Sprechertext:

Sieben Stunden hat die Fahrt aus Rheinland-Pfalz gedauert, dann konnte der silberne "Airstream"-Oldtimer-Wohnwagen vor Halles Wahrzeichen, dem Roten Turm, eingeparkt werden. Stefan steht hinterm Tresen - wie denn euer erster Eindruck von Halle?

Ton:

"Wir sind reingefahren nach Halle - das hat mit einem Stau begonnen. Und wo wir dann aber die Innenstadt gesehen haben, haben wir gesagt: Mein lieber Scholli, da ist schon ein bisschen Historie mit dabei. Und im großen Ganzen gefällt uns hier."

...und wie schmeckt den Sachsen-Anhaltern eure deftige Küche?

Ton:

"Die freuen sich. Wir haben gedacht, dass wir gegen die Thüringer Bratwurst nicht an können. Aber doch: die Pfälzer Bratwurst kommt an. Wir sind da sehr freudig überrascht und der Saumagen kommt auch an. Es wird gefragt und wird getestet und die Leute freuen sich."

Direkt daneben steht der Stand von Brandenburg beim kulinarischen Wochenende - Sandy bietet Spezialitäten an:

Ton:

"Zum Beispiel unser Bier-Krapfen. Der ist im Bier eingelegt, Gräten frei und mit unserem leckeren Kartoffelsalat dazu. Dann haben wir unseren Quark und Kartoffeln und unser Lausitzer Leinöl und unser Fett, die mit unserem hauseigenen Treber Brot beschmiert werden und ganz lecker sind."

...und trauen sich die Sachsen-Anhalter auch mal Neues auszuprobieren?

Ton:

"Manche möchten gerne überzeugt werden. Dann probieren sie dann schon mal. Erst gehen sie so ein bisschen skeptisch an die Sache ran, probieren, lassen sich dann schon überzeugen und finden das dann auch gut."

Abmoderatoinsvorschlag:

Kulinarisches Wochenende war gestern wieder auf dem Marktplatz in Halle.

Nachlesen können Sie das online beim Tag der Deutschen Einheit auf www.tde2021.

