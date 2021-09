Tag der Deutschen Einheit

Halle (S.) (ots)

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Franziska Knuppe und Axel Schulz sind die Einheitsbotschafter für Brandenburg. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/uhfDvt_Z5pc

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Franziska Knuppe ist als Kleinkind mit der Familie von Rostock nach Potsdam gezogen. In Potsdam ist sie aufgewachsen und hat ihr Abitur abgelegt. Es folgte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in München. Anschließend kehrte sie wieder nach Potsdam zurück und studierte Betriebswirtschaftslehre. 1997 wurde Franziska Knuppe von Modeschöpfer Wolfgang Joop in einem Potsdamer Cafe als Model entdeckt. Sie war auf den Titelseiten aller großen Magazine, trat als Gesicht Deutschlands und auch Brandenburgs auf den großen Modeschauen in New York, Mailand und Paris auf. Franziska Knuppe lebt als Brandenburgerin mit Leib und Seele nach wie vor in Potsdam. Sie engagiert sich unter anderem für UNICEF oder Ein Herz für Kinder. Sie ist dankbar, dass die Wiedervereinigung ihr und einer ganzen Generation auf einen Schlag eine komplett neue Welt mit unvorstellbar vielen Chancen und Möglichkeiten eröffnet hat.

Einheitsbotschafter Axel Schulz ist 1968 in Bad Saarow am Scharmützelsee geboren. Mit 11 Beginn einer hoffnungsvollen Box-Laufbahn an bei der Betriebssportgemeinschaft "Gaselan" in Fürstenwalde. Schulz wurde fünfmal DDR-Meister, nahm an Welt- und Europameisterschaften teil. Mit dem Mauerfall Einstieg in den Profi-Boxsport. Spätestens durch seinen WM-Kampf gegen US-Profi George Foreman 1995, den Außenseiter Schulz äußerst umstritten verlor, wurde der Brandenburger zum "Weltmeister der Herzen" und zum Weltstar des Boxsports. Oder wie ein großes Nachrichtenmagazin schrieb: Der beliebteste deutsche Schwergewichtsboxer seit Max Schmeling. Die Einheit kam für ihn zu einem perfekten Zeitpunkt, so konnte er eine große internationale Karriere starten.

