Straubinger Tagblatt

Arbeitsmarkt - Ein reiner Blick zurück

StraubingStraubing (ots)

Deshalb sind die neuen Arbeitsmarktdaten zwar erfreulich, doch sie sind ein reiner Blick zurück. Es ist zu befürchten, dass die Herbstbelebung im Oktober ein Strohfeuer war, das keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulässt. Selbst an Facharbeitern geht die Krise nicht mehr spurlos vorüber. Und das in Zeiten, in denen etwa die Digitalisierung und das nahende Ende des Verbrennungsmotors viele Jobs ohnehin überflüssig machen. Deshalb ist es keineswegs sicher, dass das deutsche Jobwunder nach Corona seine Fortsetzung findet.

