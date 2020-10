Straubinger Tagblatt

Terror in Frankreich - Grausame Mahnung

StraubingStraubing (ots)

Die Brüderlichkeit als Errungenschaft der Französischen Revolution gilt für Muslime nicht. So zumindest ihr Empfinden. Sie fühlen sich an den Rand gedrängt, in Banlieues abgeschoben. Wer einen arabisch oder nordafrikanischen Namen hat, fühlt sich oftmals zu lebenslanger Chancenlosigkeit verdammt. In einer solchen Lage entstehen Hass und Gewaltbereitschaft. In der Bundesrepublik sind viele Probleme ähnlich, wenn auch nicht so ausgeprägt. Darum müssen die französischen Verhältnisse eine Mahnung sein. Bildung ist der Schlüssel zur Integration, sie macht immun gegen Extremismus. Zugleich muss der Rechtsstaat genauer hinsehen, wen er hier leben lässt, und wem er einen deutschen Pass gibt.

