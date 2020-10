Straubinger Tagblatt

Weniger Zuwanderung - Es hapert bei der Integration

Straubing (ots)

Zuwanderung, auch durch Flüchtlinge, ist eine Chance für Deutschland. Voraussetzung allerdings ist, dass es gelingt, die Migranten zu integrieren. Was bei Europäern meist kein Problem ist. Etliche Menschen jedoch kommen aus anderen Kulturkreisen, haben Krieg, Terror und Verfolgung erlebt. Sie in die Lage zu versetzen, selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, ist nicht immer einfach. Noch tut die Bundesrepublik nicht genug, damit die Integration gelingt. Es gibt zahllose teilweise hervorragende Projekte, doch hapert es bei der Koordinierung. Die regionalen Unterschiede sind groß. Was auch fünf Jahre nach der großen Flüchtlingskrise fehlt, ist ein Masterplan Integration.

