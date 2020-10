Straubinger Tagblatt

Corona-Regeln - Weniger ist mehr

Straubing (ots)

Umfragen zeigen ein ums andere Mal, dass eine sehr große Mehrheit der Deutschen hinter den Anti-Corona-Maßnahmen steht. Was die grundsätzliche Zustimmung allerdings erschüttert, sind Intransparenz und mangelnde Plausibilität. Deshalb sollten die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch dringend dem Appell des bayerischen Regierungschefs Markus Söder (CSU) folgen und sich auf ein überschaubares Regelwerk für die ganze Republik einigen. Das wäre ein Kompromiss. Und wie es bei Kompromissen so ist, müssen viele über ihren Schatten springen: Die "Laxen" müssen etwas strengere Regeln akzeptieren und die "Strengen" eventuell eine etwas liberalere Gangart. Wobei Letzteres angesichts drastisch steigender Infektionszahlen eigentlich nicht das Gebot der Stunde sein kann. Vielmehr müssen die Schrauben überall angezogen werden.

