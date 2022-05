CopeCart GmbH

Triff CopeCart auf dem OMR Festival 2022

Das Unternehmen CopeCart aus Berlin, Anbieter einer Shopsoftware, des digitalen Mitgliederbereiches CopeMember und Reseller für digitale Produkte, ist am 17. und 18. Mai auf dem OMR Festival 2022 in Hamburg mit einem Stand vertreten. So wird es den Besuchern möglich sein, sich mit den Experten des Teams zu unterhalten, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. Sie finden CopeCart am Stand A4 H19.

Geschäftsführer Michael Kloep: "Auf dem einzigartigen OMR Festival werden neben internationalen Superstars der Digital-Szene auch Hidden Champions der Branche und lokale Helden aus Hamburg vertreten sein. So wird den Besuchern eine Mischung aus Expertenwissen, Learnings und Inspiration mitgegeben. Da dürfen wir von CopeCart natürlich nicht fehlen."

Neben der OMR Conference wird es auch drei große Expo Stages geben, die bespielt werden. Auf dem Event zeigen Speakerinnen und Speaker aus der ganzen Welt, wie sie mit Herausforderungen im digitalen Business umgehen. Sie geben den Besuchern Strategien und Expertenwissen an die Hand. Darüber hinaus gibt es 90-minütige Seminare, Side-Events, die den Teilnehmern das Netzwerken erlauben und geführte Touren über die OMR Expo.

CopeCart wird neben weiteren großen Playern wie Vodafone, Adobe, Google, Facebook und Co. sowie E-Commerce-Unternehmen, Digital-Startups und deutschen Mittelständlern auf der OMR Expo vertreten sein. Die Besucher erhalten hier die Chance, die Unternehmen und ihre Lösungen für die eigenen Herausforderungen kennenzulernen.

"Alle Interessenten sollten sich Tickets für das Festival sichern, um das vielseitige und spannende Programm erleben zu können. Wir freuen uns sehr auf alle Besucher", sagt Michael Kloep.

Über CopeCart:

CopeCart ist Anbieter einer Shopsoftware, die es Unternehmen ermöglicht, mit wenigen Klicks Produkte und Dienstleistungen online zu verkaufen. Dabei agiert CopeCart als sogenannter Reseller, übernimmt für den Anbieter die komplette Abwicklung inklusive Rechnungsversand und Forderungsmanagement. Dazu bietet CopeCart seinen Anbietern detaillierte Statistiken, um den Verkaufsprozess maximal zu optimieren und seit Neuestem auch einen Mitgliederbereich. Weitere Informationen zu CopeCart unter: https://www.copecart.com/de

Weitere Informationen zum OMR Festival 2022 unter: https://omr.com/de/events/omr22/

