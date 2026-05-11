illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè präsentiert in Venedig die neue illy Art Collection "In minor Keys"

gewidmet der 61. Internationalen Kunstausstellung

Venedig (ots)

La Biennale di Venezia

Tassen, gestaltet von Alice Maher, Werewere Liking, Thania Petersen und Mohammed Z. Rahman, sind Teil einer Installation, die bis zum 9. Mai im illy Caffè in den Königlichen Gärten zu sehen ist.

Riesige Nachbildungen der Tassen ziehen durch die venezianischen Kanäle und bringen Kunst auf originelle und eindrucksvolle Weise mit der Stadt in Dialog.

illycaffè, Hauptsponsor der Biennale Arte 2026, präsentiert in Venedig seine neueste illy Art Collection, die das von Koyo Kouoh gewählte Thema der Veranstaltung "In Minor Keys" interpretiert. Vier international renommierte Künstler:innen aus drei verschiedenen Generationen und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen - die Irin Alice Maher, die Kamerunerin Werewere Liking, die Südafrikanerin Thania Petersen und der britisch-bengalische Künstler Mohammed Z. Rahman - haben den feinen Dialog zwischen Kunst und Alltag erforscht und dabei ein alltägliches Objekt wie die Kaffeetasse in einen Raum für Geschichten, Erinnerungen und Fantasie verwandelt.

Die CEO von illycaffè, Cristina Scocchia, erklärte während der Präsentationsveranstaltung der Kollektion - an der unter anderem die Künstler:innen, die Kurator:innen sowie Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco teilnahmen:

"Wir freuen uns sehr, Hauptsponsor der Biennale Arte zu sein - ein Engagement, das wir seit 2003 mit Leidenschaft verfolgen. Auch in diesem Jahr wollten wir unsere Unterstützung für die Veranstaltung durch eine exklusive Tassensammlung zum Ausdruck bringen. Die illy Art Collection 'In minor keys' feiert die Fähigkeit der Kunst, in den Alltag einzutreten und neue Emotionen zu wecken. Die Zusammenarbeit mit den vier Künstler:innen unterschiedlicher Generationen und Kulturen, die diese Kollektion gestaltet haben, war für uns eine Quelle der Inspiration und Weiterentwicklung. Venedig ist die ideale Bühne, um diese kreative Symphonie zu präsentieren."

Die neue Kollektion wurde vorab im illy Caffè in den Königlichen Gärten neben dem Markusplatz vorgestellt. Die ikonischen Tassen stehen dank vier Installationen in unterschiedlichen Farben im Mittelpunkt, die jeweils die Welten und Atmosphären der Künstler:innen widerspiegeln. Eine Informationstafel am Eingang erläutert das Konzept und die Entstehungsgeschichte und bietet Besucher:innen einen vertieften Einblick in das Projekt. Die Installation ist während der gesamten Vernissage der Biennale Arte am Eingang des illy Cafés zu sehen und ermöglicht dem Publikum, die neue illy Art Collection zu entdecken.

Die Präsentation der illy Art Collection wird durch eine Performance mit übergroßen, von Kunsthandwerker:innen handgefertigten Tassen ergänzt. Diese fahren entlang der venezianischen Kanäle, bevor sie an der Riva Ca' di Dio platziert werden, wo die Installation bis zum 10. Mai öffentlich zu sehen ist. In diesem Jahr werden die majestätischen schwimmenden Tassen Realität: Nach der digitalen Aktivierung vor zwei Jahren - als ein mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild im Internet viral geht - wird diese virtuelle Illusion im Rahmen der aktuellen Biennale Arte zu einer greifbaren Präsenz.

Die illy Art Collection ist im illy-Onlineshop erhältlich.

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