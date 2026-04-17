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Handball hautnah: Lidl Final4 begeistert Fans mit interaktivem LED-Spielfeld

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Bad Wimpfen (ots)

Das Lidl Final4 am 18. und 19. April in der Kölner Lanxess Arena setzt neue Maßstäbe im Spitzenhandball. Die vier besten Mannschaften des DHB-Pokal-Wettbewerbs kämpfen dabei in diesem Jahr erstmals auf einem Voll-LED-Videosportboden um den begehrten Titel - eine Weltpremiere im Handball. Mit dieser Technologie heben Lidl in Deutschland, Namensgeber und "offizieller Frische-Partner" der Sportveranstaltung, und die Handball-Bundesliga (HBL) den Eventcharakter für Fans in der Halle und vor den Fernsehern auf ein neues Level. Ermöglicht wird der Einsatz des Hightech-Glasbodens durch eine strategische Partnerschaft der Unternehmen der Schwarz Gruppe mit der HBL.

Der beleuchtete Glasboden verwandelt das Spielfeld in eine riesige, digitale Leinwand. Hier werden Momente wie der Sieben-Meter-Wurf, Auszeiten oder der Videobeweis direkt auf dem Feld abgebildet. Das neue Spielfeld steigert so den Unterhaltungswert und schafft einzigartige Erlebnisse für die Fans.

Echtheit und Fannähe im Fokus

Mit dem Einsatz des LED-Bodens verfolgt Lidl als aktiver Partner und größter Förderer des Handballs in Deutschland das Ziel, die Sportart noch sichtbarer und emotionaler zu machen - und damit auch für jüngere Zielgruppen attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig rücken Bewegung, Sport und bewusste Ernährung als zentrale Bausteine für ganzheitliche Gesundheit stärker in den Fokus.

"Handball lebt von Leidenschaft und Fannähe - der neue Glasboden hebt dieses Erlebnis auf ein neues Level. Wir wollen die Menschen nicht nur begeistern, sondern sie mitten in das Spielgeschehen eintauchen lassen. Durch gezielte Aktivierungen schaffen wir eine engere Verbindung zwischen Spielfeld und Tribüne und entwickeln das Erlebnis für Fans konsequent weiter. Der LED-Glasboden eröffnet völlig neue Möglichkeiten das Spiel zu inszenieren und für Fans erlebbar zu machen. So leisten wir einen aktiven Beitrag dazu, Handball als dynamische und nahbare Sportart noch fester in der Gesellschaft zu verankern", sagt Manuel Grund, Leitung Brand Embassy der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Unvergessliche Fan-Erlebnisse abseits des Spielfelds

Beim Lidl Final4 bietet der Lebensmitteleinzelhändler auch abseits des Spielfelds unvergessliche Fan-Erlebnisse, die im letzten Jahr bereits großen Anklang fanden: Vor der Arena erwartet die Besucher die Lidl Fan Zone mit verschiedenen Aktionen und Angeboten, wie einer Bucket Hat Design-Station, bei der Fans ihren eigenen Lidl-Fischerhut individuell gestalten können, einem Handball-Wurfmodul sowie einer Lidl Stage mit Live-Unterhaltung. Ein Foodtruck und die mobilen Frische-Bikes laden dazu ein, eine Auswahl an veganen Produkten sowie frische Obstsalate kostenlos zu probieren. An der Lidl Frische-Theke in der Arena können sich Zuschauer auf Gratis-Kostproben von Fruitballs der Eigenmarke Vemondo und verschiedene Nussvariationen von Alesto freuen.

Lidl ermöglicht den jüngsten Handball-Fans ein ganz besonderes Erlebnis: An jedem Spieltag dürfen 32 Kinder gemeinsam mit den Handball-Stars in die Arena einlaufen. Dazu hatten Sportvereine - egal ob Handball-, Fußball- oder eine andere Sportart - die Möglichkeit, durch die Teilnahme an einem Lidl-Gewinnspiel dieses einmalige Erlebnis zu gewinnen.

Neu in diesem Jahr ist die bereits ausverkaufte Lidl Fan-Party am Samstag ab 22 Uhr. 1600 Gäste werden im Theater am Tanzbrunnen erwartet. Neben unterschiedlichen musikalischen Acts gibt es weitere Highlights, darunter die Glam-Station am Einlass, an der sich die Gäste für den Abend stylen können.

Lidl spendet die Einnahmen aus dem Ticketverkauf an die Glücksliga Ballsport e.V., ein Verein, der Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsbehinderung den Zugang zum Sport ermöglicht.

Live in der ARD und auf Dyn

Handball-Fans können das Lidl Final4 auch von zuhause verfolgen. Das erste Halbfinale am Samstag wird in der ARD und auf Dyn übertragen, während das zweite Halbfinale exklusiv bei Dyn zu sehen ist. Am Sonntag überträgt Dyn das Spiel um Platz drei. Das Finale ist wiederum in der ARD und bei Dyn zu sehen. Über die Lidl Plus App können sich Fans einen besonderen Vorteil sichern: Dyn kann als Neukunde bis zu einem Monat gratis genutzt werden und das Lidl Final4 damit sogar kostenlos gestreamt werden. Im Anschluss profitieren Lidl-Kunden - je nach Einkaufswert - von einer stufenweisen Reduzierung des Monatsbeitrags für das Dyn-Abonnement. Alle Details dazu finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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