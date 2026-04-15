Mehr Genuss zum kleinen Preis: Lidl senkt dauerhaft die Preise für Schokolade
26 Schokoladenartikel jetzt bis zu 13 Prozent günstiger
Bad Wimpfen (ots)
Lidl in Deutschland geht als Preisführer voran und reduziert ab sofort dauerhaft die Preise für zahlreiche Produkte der Schokoladen-Eigenmarken "Fin Carré" und "J.D. Gross". Die "Fin Carré Alpenmilch Schokolade" ist künftig bereits für 0,79 Euro (Grundpreis: 7,90 Euro/Kilogramm) erhältlich. Auch die "Nuss Kracher Schokolade Edelvollmilch" kostet ab sofort nur noch 1,19 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/Kilogramm) - zehn Cent weniger als bisher.
Im veganen Sortiment profitieren Lidl-Kunden ebenfalls von den Preissenkungen: Die veganen Tafeln der Eigenmarke "Vemondo" in verschiedenen Sorten sind ab sofort für nur 65 Cent (Grundpreis: 8,13 Euro/Kilogramm) zu haben.
Mit diesen Maßnahmen bekräftigt Lidl erneut seinen Anspruch, Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten. Und wie immer gilt bei Lidl: Die Preise sind bundesweit einheitlich - ohne regionale Unterschiede.
Die dauerhaften Preissenkungen gelten ab sofort deutschlandweit in allen über 3.250 Lidl-Filialen.
Fin Carré Alpenmilch Schokolade, 100 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 7,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,89 Euro
Fin Carré Haselnuss Schokolade, 100 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,89 Euro
Fin Carré Nuss Kracher Schokolade Edelvollmilch, 100 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro (regional verfügbar)
Fin Carré Nuss Kracher Schokolade Weiß/Dunkel, 100 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro
Fin Carré Mandelkracher Edel-/Alpenvollmilch, 100 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro
Fin Carré Edelrahm ganze Mandel Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro
Fin Carré Dunkle ganze Mandel Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro
Fin Carré Kaffee-Sahne Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro
Fin Carré Kokos & Flakes Weiße Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro
Fin Carré Honig-Salz-Mandel Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro
Fin Carré Weiße ganze Nuss Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro
Fin Carré Weiße Schokolade mit Bananenstückchen, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)
Fin Carré Alpenvollmilch Salzcashew, 100 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro
Fin Carré Blond Tafelschokolade Karamell/Erdnuss, 100 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro (regional verfügbar)
Fin Carré Weiße Schokolade, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Zartbitter Schokolade, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Trauben Nuss Schokolade, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Bubble Luftschokolade Vollmilch/Weiß, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Alpenvollmilch Salted Caramel Crisp, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Noisette Schokolade, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Schokoladentafeln Crusti Choc verschiedene Sorten, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Bunte Schokolinsen Tafel, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
Fin Carré Neo weiss, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ Kilogramm) statt 0,99 Euro
J.D. Gross Dubai Style Schokolade, 122 Gramm, neu 3,99 Euro (Grundpreis: 32,70 Euro/ Kilogramm) statt 4,49 Euro
Fin Carré Kingsize Schokolade, z.B. 270 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 8,30 Euro/ Kilogramm) statt 2,79 Euro
Vemondo Vegane Tafeln verschiedene Sorten, 80 Gramm, neu 0,65 Euro (Grundpreis: 8,13 Euro/ Kilogramm) statt 0,75 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell