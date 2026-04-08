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Lidl entlastet Familien durch konsequente Preissenkungen

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Bad Wimpfen (ots)

Mehr Geld in der Haushaltskasse: Ab sofort werden die Preise für zahlreiche Baby- und Drogerieartikel sowie weitere Haushaltshelfer der Eigenmarken Cien, Lupilu und W5 um bis zu 13 Prozent reduziert.

Das tägliche Familienleben bringt viele Aufgaben mit sich - von der Pflege der Kleinsten bis hin zur Haushaltsreinigung. Um für seine Kunden in der Haushaltskasse mehr Spielraum für gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, reduziert Lidl in Deutschland jetzt die Preise für zahlreiche Drogerie- und Haushaltsartikel.

Die Preissenkungen ziehen sich durch das gesamte Sortiment des täglichen Bedarfs. Besonders bei Artikeln für die Kleinsten sorgt Lidl für eine spürbare Entlastung: Die Lupilu Soft & Dry Baby Pants in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Stückzahl sind nun ab 7,55 Euro statt bisher 8,69 beziehungsweise 8,75 Euro erhältlich. Auch für eine preiswerte Reinigung im Haushalt ist gesorgt, indem der W5 Hygiene-Reiniger ab sofort um zwölf Prozent im Preis reduziert wird. Dass höchste Qualität dabei nicht teuer sein muss, belegen die Preissenkungen bei ausgezeichneten Produkten: So befinden sich unter den reduzierten Artikeln unter anderem der W5 Badreiniger Power als Testsieger (Stiftung Warentest 10/2024, Note "Gut" (2,1)) sowie das als Testsieger ausgezeichnete Cien Men Anti-Transpirant Extra Dry 48h Fresh Effect (Stiftung Warentest 06/2025, Note "Gut" (2,5)) - beide um über zehn Prozent im Preis gesenkt.

Die dauerhaften Preissenkungen gelten ab sofort deutschlandweit in allen über 3.250 Lidl-Filialen.

W5 Geschirrspülmittelkonzentrat [Power] sort. , 500 ml, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 1,50 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro

, 500 ml, (Grundpreis: 1,50 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro W5 Geschirrspülmittelkonzentrat sort. , 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro

, 1000 ml, (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Classic Power , 80 Stk., neu 3,59 Euro (Grundpreis: 0,045 Euro/ Stk.) statt 3,99 Euro

, 80 Stk., (Grundpreis: 0,045 Euro/ Stk.) statt 3,99 Euro W5 All-in-1 MGR Tabs , 60 Stk., neu 5,55 Euro (Grundpreis: 0,09 Euro/ Stk.) statt 5,89 Euro

, 60 Stk., (Grundpreis: 0,09 Euro/ Stk.) statt 5,89 Euro W5 Spezialsalz für Geschirrspülmaschinen , 2000 g, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 0,38 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,80 Euro

, 2000 g, (Grundpreis: 0,38 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,80 Euro W5 Klarspüler [Power] , 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro

, 1000 ml, (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro W5 Nature WC-Reiniger sort. , 1000 ml, neu 1,25 Euro (Grundpreis: 1,25 Euro/ 1 Liter) statt 1,39 Euro

, 1000 ml, (Grundpreis: 1,25 Euro/ 1 Liter) statt 1,39 Euro W5 Hygiene-Reiniger , 1500 ml, neu 1,45 Euro (Grundpreis: 0,97 Euro/ 1 Liter) statt 1,65 Euro

, 1500 ml, (Grundpreis: 0,97 Euro/ 1 Liter) statt 1,65 Euro Lupilu Soft & Dry Windeln Gr. 3 Stop Pocket , 92 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,75 Euro

, 92 Stk., statt 10,75 Euro Lupilu Höschenwindeln Tubes Maxi , 84 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,75 Euro

, 84 Stk., statt 10,75 Euro Lupilu Höschenwindeln Tubes Junior , 72 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,75 Euro

, 72 Stk., statt 10,75 Euro Lupilu Höschenwindeln Tubes XL , 64 Stk., neu 10,35 Euro statt 10,65 Euro

, 64 Stk., statt 10,65 Euro Lupilu Soft & Dry Baby Pants Gr. 7 Stop Pocket , 36 Stk., neu 7,55 Euro statt 8,69 Euro

, 36 Stk., statt 8,69 Euro Lupilu Soft & Dry Baby Pants Gr. 5 Stop Pocket , 40 Stk., neu 7,55 Euro statt 8,75 Euro

, 40 Stk., statt 8,75 Euro Lupilu Soft & Dry Baby Pants Gr. 6 Stop Pocket , 36 Stk., neu 7,55 Euro statt 8,75 Euro

, 36 Stk., statt 8,75 Euro Lupilu Babyfeuchttücher Aqua 99% Wasser plastikfrei , 4x80 Stk., neu 5,15 Euro statt 5,95 Euro

, 4x80 Stk., statt 5,95 Euro W5 Badreiniger Power , 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro

, 1000 ml, (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro W5 Glasreiniger , 1000 ml, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro

, 1000 ml, (Grundpreis: 0,85 Euro/ 1 Liter) statt 0,95 Euro Cien Gesichtsreinigungstücher sort. , 2x25 Stk., neu 1,49 Euro statt 1,69 Euro

, 2x25 Stk., statt 1,69 Euro Cien Gesichtsreinigung [Spezialverschluss] sort. , 400 ml, neu 1,35 Euro (Grundpreis: 3,38 Euro/ 1 Liter) statt 1,45 Euro

, 400 ml, (Grundpreis: 3,38 Euro/ 1 Liter) statt 1,45 Euro Cien Sun Sonnenmilch LSF50 OSP/OC-Frei , 250 ml, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 17,16 Euro/ 1 Liter) statt 4,55 Euro

, 250 ml, (Grundpreis: 17,16 Euro/ 1 Liter) statt 4,55 Euro Penaten Wundschutzcreme , 200 ml, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 11,25 Euro/ 1 Liter) statt 2,95 Euro

, 200 ml, (Grundpreis: 11,25 Euro/ 1 Liter) statt 2,95 Euro Penaten Bad & Shampoo Kopf bis Fuß , 400 ml, neu 2,95 Euro (Grundpreis: 7,38 Euro/ 1 Liter) statt 3,95 Euro

, 400 ml, (Grundpreis: 7,38 Euro/ 1 Liter) statt 3,95 Euro Penaten Babypuder , 100 g, neu 1,65 Euro (Grundpreis: 16,50 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,45 Euro

, 100 g, (Grundpreis: 16,50 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,45 Euro Penaten Gesichts- und Körpercreme , 100 ml, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 22,50 Euro/ 1 Liter) statt 2,95 Euro

, 100 ml, (Grundpreis: 22,50 Euro/ 1 Liter) statt 2,95 Euro Penaten Pflegeöl , 200 ml, neu 2,65 Euro (Grundpreis: 13,25 Euro/ 1 Liter) statt 3,25 Euro

, 200 ml, (Grundpreis: 13,25 Euro/ 1 Liter) statt 3,25 Euro Cien Bodylotion sort., 400ml, neu 1,75 Euro (Grundpreis: 4,38 Euro/ 1 Liter) statt 1,95 Euro

400ml, (Grundpreis: 4,38 Euro/ 1 Liter) statt 1,95 Euro Cien Bodycare Deospray sort., 200ml, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 3,75 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro

200ml, (Grundpreis: 3,75 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro Cien Men Deospray sort., 200ml, 200 ml, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 3,75 Euro/ 1 Liter) statt 0,85 Euro

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