illycaffè ernennt Johannes Nuding, Zwei-Sterne-Koch, zum neuen Chef Ambassador

Eine Verbindung zweier internationaler Spitzenakteure, getragen von der Leidenschaft für Qualität und für außergewöhnliche Zutaten.

illycaffè, das weltweit bekannte Kaffeeunternehmen für nachhaltige Spitzenqualität, gibt mit Stolz die Ernennung des Michelin-Sternekochs Johannes Nuding zum neuen Mitglied des illy Chef Ambassador Programms bekannt. Der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch, der aktuell das Restaurant Schwarzer Adler in Hall in Tirol (Österreich) führt, teilt mit illycaffè eine Vision, die auf Exzellenz und der Wertschätzung hochwertiger Rohstoffe beruht.

Johannes Nuding entwickelte seine kulinarische Identität in einigen der renommiertesten Küchen Europas, unter anderem an der Seite von Legenden wie Joël Robuchon und Pierre Gagnaire. Den internationalen Höhepunkt seiner Karriere erreichte er als Executive Head Chef des "The Lecture Room & Library" im ikonischen Sketch in London, wo er mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Im Jahr 2022 kehrte er in seine Tiroler Heimat zurück, um gemeinsam mit seiner Frau Lilit dem historischen Gasthof Schwarzer Adler neues Leben einzuhauchen - einem Gebäude mit über vier Jahrhunderten Geschichte, das heute ein elegantes und zeitgemäßes Restaurant beherbergt. Dort entwickelte Nuding eine Küche, die regionale und saisonale Produkte in den Mittelpunkt stellt und diese mit Innovation, Sensibilität und großem Respekt vor der Umwelt interpretiert. Dieser Ansatz spiegelt die Werte von illy wider: von der sorgfältigen Auswahl der besten Ursprünge über den Respekt vor ihrer Identität bis hin zum Anspruch, jede Zutat durch Technik, Wissen und handwerkliche Exzellenz zu veredeln. 2025 wurde das Restaurant mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet - eine Anerkennung für die hohe Qualität und die konsequente Weiterentwicklung des eingeschlagenen Weges.

"In Johannes Nuding haben wir eine kulinarische Haltung erkannt, die unsere eigene Sprache spricht: Sorgfalt, Forschung und Authentizität. Seine Fähigkeit, ausgewählte Zutaten in tiefgehende sensorische Erlebnisse zu verwandeln, passt perfekt zu dem, wofür illycaffè seit jeher steht. Wir sind stolz, ihn als Chef Ambassador willkommen zu heißen und gemeinsam ein Projekt zu entwickeln, das Technik, Sensibilität und eine Kultur der Exzellenz vereint", betonte Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Im Rahmen des illy Chef Ambassador Programms wird Johannes Nuding - unterstützt von den Experten der Università del Caffè - die neun edelsten Arabica-Sorten aus neun verschiedenen Herkunftsländern, aus denen sich die illy-Mischung zusammensetzt, zu seiner persönlichen Kaffeemischung kombinieren. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Kaffee, der perfekt mit seinem gastronomischen Stil und seiner sensorischen Handschrift harmoniert. Die von Johannes Nuding signierte Mischung wird exklusiv im Restaurant Schwarzer Adler erhältlich sein und besiegelt die Synergie zweier Partner, die dasselbe Streben nach Exzellenz verbindet.

"Schon beim ersten Schluck illy Kaffee habe ich eine unmittelbare Harmonie gespürt - dieselbe Sorgfalt und denselben Anspruch an Qualität. Das Treffen mit dem Team in Triest und ihre Geschichten waren unglaublich inspirierend: Jeder bringt eine echte Leidenschaft und tiefen Respekt für das Land und die Menschen, die es bewirtschaften, mit", so Chef Johannes Nuding. "Diese Zusammenarbeit fühlt sich für mich ganz natürlich an: Wir vereinen Handwerk, Natur und das gemeinsame Ziel, ein Erlebnis zu schaffen, das mit Achtsamkeit und Respekt gestaltet ist. Ich kann es kaum erwarten, dass alle probieren, was wir gemeinsam geschaffen haben."

Das illy Chef Ambassador Programm, das 2017 ins Leben gerufen wurde, ist eine exklusive Initiative, die einige der renommiertesten Köche der Welt vereint. Es gliedert sich in drei Kategorien: die Masters of illy Excellence (Michelin-Sterneköche), die Sustainable Chefs (ausgezeichnet mit dem Michelin Green Star) sowie die Pastry Chefs, Meister der modernen Haute Pâtisserie.

Weitere Informationen zum illy Chef Ambassador Programm:

https://www.illy.com/chefambassador

Über illycaffè

illycaffè ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde und sich seit jeher zum Ziel gesetzt hat, der Welt den besten Kaffee zu bieten. Das Unternehmen produziert eine einzigartige 100 % Arabica-Mischung aus neun verschiedenen Spitzenqualitäten. Nur 1 % der besten Arabica-Bohnen weltweit werden ausgewählt. Täglich werden über 10 Millionen Tassen illy Kaffee in mehr als 140 Ländern serviert - in Cafés, Restaurants und Hotels, in eigenen illy Shops, zu Hause und im Büro, über ein weltweites Netz von Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern.

Seit seiner Gründung verfolgt illycaffè ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das 2019 durch die Umwandlung in eine Benefit Company und 2021 durch die B-Corp-Zertifizierung weiter gestärkt wurde - als erstes italienisches Kaffeeunternehmen überhaupt. Alles, was "made in illy" ist, steht für Schönheit und Kunst - von dem von James Rosenquist entworfenen Logo über die illy Art Collection mit mehr als 135 internationalen Künstlern bis hin zu Kaffeemaschinen von weltbekannten Designern.

Zur Förderung der Qualitätskultur bei Kaffeebauern, Baristas und Konsumenten betreibt illy die Università del Caffè, die heute in 24 Ländern Schulungen anbietet. Im Jahr 2024 erzielte illycaffè einen Umsatz von 630 Millionen Euro. Das weltweite illy Filialnetz umfasst 157 Verkaufsstellen in 28 Ländern.

