NIS2 Regularien: Guttmann Communications veröffentlicht neue Strategieempfehlungen für Betreiber kritischer Infrastrukturen

Berlin/Köln/München (ots)

Mit dem deutschen NIS-2-Umsetzungsgesetz erhält Cybersicherheit einen neuen, verbindlichen Standard. Das Gesetz wird nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt noch Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang 2026 in Kraft treten. Für Unternehmen und Organisationen bedeutet das: Die Zeit zur Vorbereitung läuft. Mit neuen Themenpapieren liefert Guttmann Communications gezielte und praxisnahe Strategieempfehlungen, die Betreibern kritischer Infrastrukturen bei der strukturierten Vorbereitung auf die NIS2-Anforderungen unterstützen.

Anzahl der betroffenen Unternehmen versechsfacht sich

Durch NIS2 erhöht sich die Zahl der betroffenen Unternehmen von bisher rund 4.500 auf etwa 29.500. Betroffen sind Betreiber kritischer Infrastrukturen, digitale Dienste sowie "wichtige" und "besonders wichtige" Einrichtungen. Ein zentrales Element sind neue Meldevorschriften für Sicherheitsvorfälle. Unternehmen müssen erhebliche Vorfälle künftig in einem klar definierten Stufenmodell melden: binnen 24 Stunden eine Erstmeldung, nach 72 Stunden eine detaillierte Bewertung und nach spätestens einem Monat einen vollständigen Abschlussbericht. Die Meldepflichten sind damit strenger und inhaltlich umfangreicher als bisher.

Verbindliche Registrierung beim BSI

Hinzu kommt die verbindliche Registrierung beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Diese Registrierung ist verpflichtend für alle betroffenen Einrichtungen und bildet die Grundlage für ein einheitliches Aufsichts- und Meldewesen. Parallel verpflichtet NIS2 alle betroffenen Organisationen, technische und organisatorische Maßnahmen im Risikomanagement umzusetzen. Dazu gehören unter anderem Incident-Response-Strukturen, regelmäßige Sicherheitsbewertungen, Zugriffskontrollen, Business-Continuity-Prozesse und klare Verantwortlichkeiten.

Mit NIS2 entsteht ein Regelwerk, das Sicherheit, Reaktionsfähigkeit und Dokumentation verbindlich vorgibt. Viele Unternehmen werden damit erstmals zu umfassenden Cybersicherheits-Nachweisen, internen Prozessen und strukturiertem Krisenmanagement verpflichtet. Die Erfahrungen aus vergangenen Cyberangriffen zeigen, dass die Umsetzung dieser Vorgaben erhebliche Vorbereitungszeit erfordert.

Handlungsdruck für KRITIS-Unternehmen steigt

Guttmann Communications hat vier Themenpapiere für Unternehmen und Organisationen der kritischen Infrastruktur entwickelt, die bei der Vorbereitung auf die NIS2-Regularien unterstützen. Sie bündeln aktuelle Anforderungen, erläutern branchenspezifische Risiken und enthalten praxisnahe Checklisten, mit denen Organisationen ihren Reifegrad realistisch bewerten können.

Die Papiere bieten konkrete Anforderungen nach aktuellem Gesetzesstand, Fallbeispiele aus Energie, Gesundheit, ITK, Finanzen, Logistik, Wasser und Verwaltung sowie strukturierte Checklisten für Risikomanagement, Krisenvorbereitung und Kommunikation. Zudem helfen sie Organisationen, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu priorisieren - ein entscheidender Vorteil, da die NIS2-Regularien unmittelbar ab Inkrafttreten gelten. Die Uhr läuft, und viele Unternehmen benötigen jetzt Klarheit über Strukturen, Zuständigkeiten und Kommunikationswege.

Die Themenpapiere stehen kostenlos unter www.guttmann-communications.de/themenpapiere zum Download zur Verfügung.

