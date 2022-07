Weltpremiere für Robotbar „Made in Austria“

Boehler-PR und Kommunikation KG

Medienhype bei Sausalitos, Fachwelt auf der Automatica in München

Steyr Juli 2022. Drinks und Cocktails gekonnt gemixt von Twist & Tender, my-robotbar.com. Die erste Robotbar Deutschlands stammt aus Österreich und wurde im Sausalitos in München eröffnet, mit bester Stimmung unter den Gästen und internationalem Presseecho mit millionenfacher Reichweite. „Es ist überwältigend, wie unsere Robotbar in der Gastronomie und bei den Medien angekommen ist. Wir freuen uns, dass ein österreichisches Start-Up so eine Premiere erleben konnte,“ erklärt Stefan Öttl, Geschäftsführer von T&T Solutions GmbH aus Steyr, dem Unternehmen, das my-robotbar.com produziert und vertreibt.

Kann man mit Robotic in der Gastronomie Personal entlasten und gleichzeitig coole Unterhaltung und erfrischende Cocktails für die Gäste bieten? Bei Sausalitos wurde bewiesen, dass dies möglich ist. Deutschlands größte Cocktail-Kette hat in ihrem Flagshipstore in München die Robotbar von T&T Solutions im Einsatz. Mit „Twist&Tender“ my-robotbar.com – so der Name der Robotbar aus Österreich – läuft alles digital: Über eine eigene App wird das Getränk bestellt und auch gleich bezahlt, die Robotbar setzt ihre beiden programmierten Arme in Aktion und die Bedienung serviert den Drink mit einem Lächeln.

Unterstützung für das Personal, Spaß für die Gäste

Für Stefan Öttl und sein Team hat die Robotbar somit den ersten großen Test hervorragend bestanden. Die robotergesteuerte Unterstützung ist eine Punktlandung, sie bringt zur richtigen Zeit die notwendige Unterstützung für die Probleme der Gastronomie: Automatisierung entlastet das Personal, der Roboter-Kollege ist immer freundlich, mixt jeden Drink absolut präzise und macht seine Arbeit ohne müde zu werden, weiß Stefan Öttl aus Gesprächen mit den Barkeeperinnen und Barkeepern. My-robotbar.com ist eine innovative Lösung für die Zukunft, von der auch die Gäste begeistert sind.

Für den Gastronomien bietet die Robotbar somit gleich mehrere Vorteile: Eine neue Attraktion für die Gäste, Unterstützung für die Mitarbeitenden und eine Vision, wie Automatisierung in der Gastronomie in Zukunft funktionieren kann. Roboter werden nicht unter dem Tresen oder in der Küche versteckt, sie faszinieren mit ihrer Show vor den Augen des Gastes – und alles digital über App natürlich.

Erfahrungen aus der Automotive Industrie

Auf Europas größter Automatisierungsmesse, der Automatica München, wurde "Twist&Tender" my-robotbar der Fachwelt vorgestellt. Das Fazit: beeindruckt und fasziniert von der Präzession, mit der beide Roboterarme die Bar bedienen. Das System der „Twist&Tender“ my-robotbar.com wurde vom Technologie-Partner Inores bereits erfolgreich in der Automotive-Industrie angewandt, etwa bei BMW und VW. Nach dem gleichen Prinzip wie bei den Linien der deutschen Autokonzerne agieren die Roboterarme, wenn sie Limetten schneiden, Minze zerdrücken und Eiswürfel holen. Hochkomplexe Bewegungen, die exakt für die Anforderungen in einer Bar programmiert werden und Automatisierung in ihrer besten Art zeigen.

Erfolgreiche Kooperation: T&T Solutions GmbH

Entstanden ist die Idee einer Robotbar aus einer gemeinsamen Initiative von Unternehmern, die sich mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen in dieses Startup einbringen. Aus Oberösterreich stammen das Design (trustsix gebäudeausstatter gmbh) und die maßgeschneiderte Konstruktion der Robotbar (Riegler Metallbau), für die Roboterarme zeichnet die Firma Inores verantwortlich.

trustsix ist ein erfahrener Gebäudeausstatter für Shop, Büro, Casino, Mehrzweckhalle, Hotel etc. Ein vielseitiger Spezialist für besonders schwierige und qualitativ hochwertige Projekte.

Das Familienunternehmen Riegler Metallbau mit Sitz in Steyr wurde 1993 gegründet und hat sich vom Einmannbetrieb zum international tätigen Spezialisten entwickelt. Riegler Metallbau bietet individuelle Lösungen aus einer Hand – von der Entwicklung und konstruktiven Planung bis hin zur Produktion und Montage.

Alle drei Unternehmen sind Gesellschafter der T&T Solutions GmbH mit Sitz in Steyr in Oberösterreich/Austria.

my-robotbar.com Made in Austria kann ab sofort in verschiedenen Varianten bestellt werden, das Leasingmodell gibt es ab 3.500 Euro im Monat.

