Herzgesundheit: Smarte Lösung mit echter Vorsorgeleistung

Medizinische Innovation: Joint Venture 24sens gegründet

Herzaktivitäten in höchster Qualität aufzeichnen, Mobilität und hohen Komfort bieten. „Herzvorsorge zum Anziehen“ ermöglicht das Unternehmen 24sens mit der Entwicklung eines textilen Schultergurts zur Überwachung von Herzfrequenz und Herzrhythmus. Bis 2025 will das Unternehmen 4,5 Mio Euro in Forschung und Innovation investieren, 25 neue Arbeitsplätze schaffen und mit dem intelligenten neuen Tool in Serienproduktion gehen.

Gegründet wurde das Joint Venture 24 sens GmbH vom internationalen Textilpionier Günter Grabher, Eigentümer der Grabher Group, und KI-Pionier Rajat Khare, Eigentümer der Boundary AI GmbH.

Günter Grabher betont den Trend zu Mobile Health: „Der Schultergurt von 24 sens ist eine Alternative zu einem 24-Stunden-EKG und bietet hochwertige Datenqualität plus hohen Tragekomfort.“ Die textile Sensorik zeichnet nicht nur die Länge der Abstände zwischen den Herzschlägen auf, sondern auch die Daten zwischen diesen Abständen – bislang weltweit einzigartig. Anwendungsgebiet ist Prädiagnostik und Prävention bei Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Diese werden von den Betroffenen oft nicht wahrgenommen, können aber zu gefährlichen Folgeerkrankungen bis hin zum Schlaganfall führen.

Datensicherheit garantiert: Ärztliche Auswertung beschleunigt

Die Daten werden über eine Onboard Unit am Schultergurt gespeichert. Wer die Daten erhält, entscheidet der oder die Betroffene. Die Datenaufbereitung erfolgt mit einer Software, die auf einem mathematischen Algorithmus und einem KI-Modell basiert. Ärzte können sofort erkennen, in welchen Bereichen potenzielle kritische Herzaktivitäten aufgezeichnet wurden.

Textiles Know-how

Günter Grabher ist Gründer der Smart Textiles Plattform Austria, der größten firmenoffenen Forschungs- und Unternehmensvereinigung für smarte Textilien. Rajat Khare ist IT-Unternehmer und KI-Experte.

