Frisch und gesund statt süß und salzig

Was sich die Deutschen am liebsten nach Hause liefern lassen: die Topseller 2023 beim Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung Getir/Gorillas

Immer mehr Deutsche bestellen ihre Lebensmittel online und lassen sich diese per ultraschneller Lieferung bis an die Haustür liefern. Doch welche Produkte werden am häufigsten geordert? Wie unterscheiden sich die Bestellungen in einzelnen Städten? Und was wird eigentlich mehr geordert, Naschereien oder Gesundes?

Topseller sind Bananen, Hafermilch und Wasser

Die Antwort ist eindeutig - die Topseller 2023 waren Bananen, Hafermilch und Mineralwasser. Die Kunden von Getir/Gorillas mögen es gesund. In den Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf und Köln ist vor allem eines angesagt: Frische! Bananen belegen in allen Städten entweder Platz 1 oder 2 unter den meistverkauften Produkten. Und auch Avocados, Gurken, Paprikas sowie Pflaumen und Mandarinen sind beliebt und finden sich in fast allen Städten in den Top 10 wieder.

Vegane Milch liegt im Trend. München bleibt Bier-Hauptstadt

Neben frischem Gemüse und Obst wird vor allem vegane Milch bestellt. Während der Haferdrink in allen Städten außer München in den Top 10 vorkommt, trinkt man in der bayerischen Landeshauptstadt lieber Augustiner Bier, Paulaner Spezi oder Tegernseer Bier. Auch in anderen Städten wird gerne Bier getrunken, doch die Münchner liegen hier klar vorn. Doch eins haben alle Städte wieder gemeinsam. Überall wird reichlich Wasser bestellt. Ganz egal, ob still, medium oder mit Sprudel. Die Kunden von Getir/Gorillas schätzen den bis vor die Wohnungstür-Service auch bei Getränken.

Clemens Koebele, Deutschlandchef von Getir/Gorillas sagt zu den Topsellern 2023: "Die Daten bestätigen, dass die ultraschnelle Lebensmittellieferung Teil des modernen urbanen Lifestyles ist. Gefragt sind Hafermilch fürs vegane Frühstück, Frische-Produkte für das Abendessen und natürlich auch mal ein Kasten Bier für die spontane Party. Wir werden uns daher auch 2024 darauf konzentrieren, unser Angebot an hochwertigen, frischen und gesunden Produkten auszuweiten."

Über Getir/Gorillas: Getir wurde 2015 gegründet und ist weltweit der Pionier der ultraschnelle Lebensmittellieferung. Ende 2022 hat Getir das Berliner Startup Gorillas übernommen. Das Unternehmen ist in fünf Ländern tätig. In Deutschland bietet Getir/Gorillas Lebensmittellieferungen in Minuten in den Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf und Köln an. Das Sortiment umfasst rund 2.000 Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs an.

