Getir und Uber Eats starten Partnerschaft in Deutschland

Partnerschaft mit Getir bringt erstmals über 2.000 Produkte des täglichen Bedarfs auf die Uber Eats-Plattform

Angebot in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf und München verfügbar

Getir-Kuriere liefern Lebensmittel-Bestellungen aus

Der Quick-Commerce-Pionier Getir / Gorillas und Uber Eats, die Plattform für Essenslieferungen, kooperieren in Deutschland. Ab sofort können Nutzer von Uber Eats innerhalb der Uber Eats-App alle Produkte aus dem Sortiment von Getir bestellen.

Die Integration des Getir-Angebots in die Uber Eats-App startet gleichzeitig in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und München. In den kommenden Wochen werden sukzessive auch alle Gorillas-Stores in Deutschland in die Uber Eats-App integriert.

Uber Eats-Nutzer haben damit direkten Zugang zu den mehr als 2.000 Artikeln des täglichen Bedarfs, die sie innerhalb weniger Minuten von den Getir / Gorillas -Kurieren geliefert bekommen.

"Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft zwischen Getir /Gorillas und Uber Eats in Deutschland. Diese Kooperation ermöglicht es uns, unsere hochwertige Produktauswahl aus lokalen und internationalen Marken und unsere ultraschnellen Lebensmittellieferungen einem noch größeren Kundenkreis zugänglich zu machen. Getir ist stolz darauf, zusammen mit Uber Eats innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden in den größten deutschen Städten voranzutreiben. Gemeinsam setzen wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, den deutschen Lebensmittelhandel der Zukunft zu erschaffen. Der Lebensmitteleinkauf wird damit für die Menschen bequemer, effizienter und noch schneller.", erklärt Dr. Clemens Koebele, General Manager Getir Germany.

Dr. Fabian Schrempf, Head of Grocery and Retail von Uber Eats Deutschland: "In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir unseren Essenslieferdienst erfolgreich in mehr als 100 Städten in Deutschland etabliert. Jetzt bringen wir in Kooperation mit Getir zusätzlich mehr als 2.000 Produkte des täglichen Bedarfs auf unsere Plattform. Das ist ein wichtiger Schritt für uns auf dem Weg zur Plattform, auf der sich Nutzer innerhalb weniger Minuten fast alles per Klick in der App liefern lassen können."

So funktioniert's

In der Uber Eats-App können Nutzer unter der Schaltfläche "Lebensmittel" Produkte aus dem Sortiment von Getir / Gorillas finden. Sobald die Produkte im Warenkorb liegen und online bezahlt worden sind, werden sie von den Getir/ Gorillas -Kurieren innerhalb von Minuten an die gewünschte Adresse geliefert.

Über Uber Eats

Uber Eats, eine der weltweit führenden Apps für Essenslieferungen, macht das Bestellen so einfach wie das Buchen einer Fahrt. Die App verbindet Restaurants, Verbraucher und Kuriere, so dass das bestellte Essen in kürzester Zeit ankommt. Weltweit ist Uber Eats in mehr als 11.000 Städten auf sechs Kontinenten verfügbar. In Deutschland ist Uber Eats bereits in mehr als 100 Städten verfügbar.

Über Getir

Getir wurde 2015 in der Türkei gegründet und ist der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung. Das Tech-Unternehmen ist in den Bereichen Einzelhandel und Logistik tätig und hat die Zustellung auf der letzten Meile mit seinem Angebot "Lebensmittel in Minuten" revolutioniert und bietet seinen Kunden rund 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs an.

