Berufsverband der Frauenärzte e.V. kooperiert mit praktischArzt und Medi-Karriere

Mannheim (ots) - Auf Basis der Bewertungen von 72.000 Bewerbern und über 19.000 Arbeitgebern wurde praktischArzt erneut in allen Kategorien des Clusters "Medizin und Gesundheit" mit den Gütesiegeln "Beste Jobbörse" ausgezeichnet. Die renommierten Gütesiegel des Jobbörsenchecks der Profilo Rating Agentur gehen damit zum zweiten Mal in Folge an die Stellenbörse "praktischArzt" der pA Medien GmbH. Insgesamt gibt es in ...

mehr