pA Medien GmbH

praktischArzt erneut als "Beste Jobbörse" ausgezeichnet

Mannheim (ots)

Auf Basis der Bewertungen von 72.000 Bewerbern und über 19.000 Arbeitgebern wurde praktischArzt erneut in allen Kategorien des Clusters "Medizin und Gesundheit" mit den Gütesiegeln "Beste Jobbörse" ausgezeichnet. Die renommierten Gütesiegel des Jobbörsenchecks der Profilo Rating Agentur gehen damit zum zweiten Mal in Folge an die Stellenbörse "praktischArzt" der pA Medien GmbH.

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.200 Online-Jobbörsen. Auf diesem breiten Markt gibt der jährliche Jobbörsencheck-Award der Profilo Rating Agentur Arbeitgebern eine Hilfestellung und zeigt auf, welche Jobbörse den größten Erfolg verspricht. Auch Bewerber erhalten damit einen hilfreichen Überblick, bei welcher Jobbörse sich die Jobsuche wirklich lohnt.

4x Platz 1 in allen Kategorien

Wie auch schon im letzten Jahr, hat praktischArzt in 2022 alle vier Kategorien für sich entschieden. Die Auszeichnungen beruhen auf Bewertungen der Zufriedenheit und der Weiterempfehlungsrate von 72.000 Bewerbern als auch 19.000 Arbeitgebern.

Als "Beste Spezialbörse für Medizin / Gesundheit" wurde praktischArzt von Bewerbern mit einem Zufriedenheitsquotienten von 6,23 von 7 Punkten und 96% Weiterempfehlungsrate an die Spitze gewählt. Die Weiterempfehlungsrate durch die Arbeitgeber liegt sogar bei 99% (Zufriedenheit 6,06 von 7).

Die Geschäftsführer Timo Krasko und Michael Schmitt fühlen sich durch die erneute Auszeichnung in ihrer Arbeit bestätigt. Timo Krasko betont in diesem Zusammenhang die Gemeinschaftsleistung des Unternehmens: "Ich bin sehr stolz auf diese tolle Team-Leistung. Wir bekommen nahezu wöchentlich Referenzen ausgesprochen, die uns einen herausragenden Service, überdurchschnittliche Erfolge und spitzen Beratung bestätigen. Wir können uns auf unser Team aus über 30 top Kolleginnen und Kollegen verlassen!"

Awards bestätigen die überdurchschnittlichen Besetzungserfolge

praktischArzt.de ist durch die hohe Zahl an Besuchern, starker Social Media-Präsenz mit über 50.000 Followern, einem komplexen Ärzte-Retargeting und dem hochwertigen Partnernetzwerk einer der reichweitenstärksten Stellenmärkte für Ärztinnen und Ärzte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stellenbörsen kombiniert das Portal einen spezialisierten Stellenmarkt mit einem medizinischen Info- und Karriereportal. Mit monatlich über 1,5 Millionen Besuchern erreicht praktischArzt so die größtmögliche Zielgruppe an aktiv als auch latent jobsuchenden Medizinerinnen und Medizinern. Durch dieses erfolgreiche Zusammenspiel unterstützt das Jobportal seit dem Jahr 2014 aktuell über 2.500 registrierte Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen. Seit zwei Jahren haben die Macher dieses erfolgreiche Konzept auch auf den allgemeinen Stellenmarkt im Gesundheitswesen übertragen.

Das erfolgreiche praktischArzt-Konzept jetzt auch für alle Gesundheitsberufe

Mit vollem Fokus auf digitale Reichweite und einer fast neunjährigen Expertise im Umfeld der Gesundheitsberufe ist aus praktischArzt heraus das Schwesterportal Medi-Karriere.de im Jahr 2020 entstanden. Dort werden nunmehr seit mittlerweile über zwei Jahren erfolgreich jegliche Berufsbilder aus dem Gesundheitswesen fokussiert und Arbeitgebern die Möglichkeit zur kosteneffizienten Rekrutierung geboten. Mit Jobangeboten für Pflege und Therapie über MFA bis zu Jobs für Verwaltungskräfte werden hier erfolgreich Arbeitssuchende in neue Stellen gebracht. Junge Menschen finden ausführliche Karriere-Ratgeber, Ausbildungsbeschreibungen zu zahlreichen Berufen sowie eine Vielzahl an freien Ausbildungsplätzen in ganz Deutschland. Mit Tipps zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen sowie umfangreichen Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten und aktuellen Entwicklungen in den Berufsfeldern ist das Jobportal ein hilfreicher Karriere-Begleiter für jede Phase des Berufslebens.

Mit einer spezialisierten Synonym-Stellensuche und einem umfassenden Stellenangebot wird Bewerberinnen und Bewerbern die Suche nach einer passenden Position vereinfacht. Ebenso profitieren Arbeitgeber davon, dass Medi-Karriere eine erste Anlaufstelle von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ist und damit die Besetzungswahrscheinlichkeit in einem schwierigen Markt steigert.

Auf den Lorbeeren ruhen sich die Geschäftsführer der pA Medien GmbH aber nicht aus, sondern investieren die Bestätigung durch den Award in zusätzliche Motivation: "Wir bleiben tagtäglich am Ball mit Weiterentwicklungen, der Umsetzung von neuen Ideen und Kundenfeedbacks sowie der Optimierung unserer Reichweite-Kanäle. Die erneute Bestätigung in Form von Awards und Auszeichnungen ist natürlich immer eine tolle Anerkennung!", so Michael Schmitt.

