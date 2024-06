MagentaTV

EURO 2024 komplett live bei MagentaTV: Sonntag live ab 13.30 mit Holland - Polen, EM-Favorit England vs Serbien ab 20.15 Uhr

Vom Glück des "Kompressionsstulpens" - Embolo trifft wichtig und kurios

Deutschlands nächster EM-Gegner Ungarn (Mittwoch, ab 21 Uhr live bei MagentaTV) kassiert einen ordentlichen Dämpfer gegen die Schweiz: 1:3, heißt: schon ein Remis gegen Deutschland wäre fast das Aus. Kurios: vor dem entscheidenden Tor rutschte Breel Embolo irgendwas aus der Hose, der Ex-Gladbacher trifft dennoch. Moderator Johannes B. Kerner witzelt: "Von Unterhose bis Windel haben wir schon alles gehabt." Breel Embolo löst im Interview selbst auf: "Das ist ein Kompressionsstulpen, den ich anhaben musste. Das hat gut geklappt bis heute und hat mir Glück gebracht." Komischer Glücksbringer, der die Schweizer in eine gute Ausgangslage für die restliche Gruppenphase bringt. Für Ciriaco Sforza, der 79 Länderspiele für die Schweiz bestritt, war der Sieg etwas glücklich: "Nach dem 2:1 kippt ja fast das Spiel. Ungarn war frecher, aggressiver und die Schweiz hatte auch unnötige Ballverluste." Schweiz- und Leverkusen-Boss Xhaka sah dagegen eine souveräne Leistung und lobt auch die Deutschen für das 5:1: "Wenn wir ehrlich sind, haben wir das Spiel genossen. Das war eine super Leistung der Deutschen." Der Höhenflug der deutschen Nationalmannschaft hält auch in der EM-Residenz Herzogenaurach an. "Wir haben uns zu Beginn des Spiels in einem richtigen Rausch gespielt. Das Ziel ist, dass wir uns am Mittwoch für das Achtelfinale qualifizieren wollen mit einem Sieg", findet Sportdirektor Rudi Völler, der sich als Ex-Stürmer auch freut, dass die beiden Angreifer Havertz und Füllkrug direkt im ersten Turnierspiel treffen: "Das hilft und tut gut." Auch außerhalb von Europa wurde die Dominanz der Deutschen wahrgenommen. Der ehemalige englische Nationalspieler und MagentaTV-Experte Owen Hargreaves glaubt: "So ein Moment wie gestern bringt alle Leute zusammen - die Fans, die Spieler, die Nation."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Spiel Ungarn gegen Schweiz sowie Nachklapp zum deutschen Auftaktsieg - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Bei MagentaTV laufen bis zum EM-Finale am 14. Juli insgesamt in 150 Live-Stunden und alle Spiele. Morgen finden gleich 3 Partien statt. Zum Auftakt von EM Tag 3 gibt es ab 13.30 Uhr Magenta TV Polen gegen Niederlande. Im Anschluss muss Slowenien gegen Dänemark ran - live ab 17.15 Uhr. Die letzte Partie des Tages ab 20.15 Uhr ist Serbien gegen England. Im Studio sind die Experten Owen Hargreaves und Michael Ballack, Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann führen durchs Programm.

Ungarn - Schweiz 1:3

Die Schweiz verpasst Ungarn direkt zum Auftakt einen Dämpfer. Zwar hatten die Ungarn noch bis in die Nachspielzeit gute Chancen auf einen Ausgleich, bis Embolo eiskalt die Partie entschied. Für Ungarn geht es damit im nächsten Gruppenspiel gegen Ungarn schon um alles. Die Schweiz stellt hingegen alle Zeichen aufs Viertelfinale.

Embolo fiel etwas aus der Hose. Johannes B. Kerner konnte nicht genau erkennen, was es war: "Von Unterhose bis Windel haben wir schon alles gehabt." Experte Owen Hargreaves vermutete: "Wahrscheinlich ein Tape auf dem Oberschenkel."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b2tvaE9vNVl0NGd4T0w0Tjg3LzlQWGpFYUd2eGc4YmpoV24xRmtNcjRmcz0=

Breel Embolo, Torschütze zum 3:1, klärte auf, was er vor seinem Tor verloren hatte: "Das ist ein Kompressionsstulpen. Den ich anhaben musste. Das hat gut geklappt bis heute und hat mir Glück gebracht."

Embolos Fazit: "In der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht. Wir sind eigentlich gut rausgekommen, aber ab der 60. Minute haben wir es ein bisschen schleifen lassen, um das Gegentor gebeten und dann wurden wir bestraft."

Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/E6n4mXYW7RZNetX

Granit Xhaka, Rekordnationalspieler der Schweiz und Spieler des Spiels, nach dem Sieg gegen Ungarn: "Das war von uns eine souveräne Leistung. In der 1. Halbzeit fast sehr gut. In der 2. Halbzeit sind die Ungarn etwas aggressiver gekommen. Insgesamt haben wir verdient gewonnen. Das war eine gute Leistung von uns."

Über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft und Gruppengegner: "Wenn wir ehrlich sind, haben wir das Spiel genossen. Das war eine super Leistung der Deutschen. Weniger gut von den Schotten. Das erste Spiel ist immer speziell und anders als die anderen Spiele."

Spielt die Schweiz um Platz 1 oder 2 in der Gruppe A? "Momentan sind wir auf dem 2. Platz. Mal schauen, was am Mittwoch passiert. Jeder Spieler will aber ganz oben stehen. Wir wissen aber, dass Deutschland der Favorit in der Gruppe ist. Mal schauen, ob wir Deutschland ärgern können."

Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/qq5ZZ7abEW7rFyD

Stimmen zum deutschen 5:1 gegen Schottland mit Völler-Ansage: "Ziel ist, dass wir uns am Mittwoch für das Achtelfinale qualifizieren wollen mit einem Sieg"

Rudi Völler, Sportdirektor Deutschland, im MagentaTV-Interview über...

...das Eröffnungsspiel gegen Schottland: "Alle waren ein bisschen angespannt. Ein Tick Nervosität war auch dabei. Wir haben uns zu Beginn des Spiels in einen richtigen Rausch gespielt. Die 2:0-Führung war hochverdient. Das war auch nach dem Platzverweis eine absolute Topleistung. Wir können das aber gut einschätzen. Wir wissen, dass und die beiden anderen Gruppenspiele sicherlich ein bisschen mehr abverlangen werden. Da werden wir uns gut drauf vorbereiten."

...wie wichtig es für Niklas Füllkrug ist, direkt im 1. Spiel zu treffen: "Das gibt Selbstvertrauen. Nicht nur für die gesamte Mannschaft durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Sondern vor allem auch für den Spieler selbst. Die Angreifer haben beide schnell ein Tor erzielt. Das hilft und tut gut."

...die Ausgangsposition nach dem Sieg der Schweiz gegen Ungarn: "Für uns war es wichtig, dass wir unser Spiel gewonnen haben. Auch in der Höhe und der Überlegenheit. Das gibt ein enormes Selbstvertrauen. Auch für die nächsten Spiele. Ungarn wird uns mehr abverlangen, da sie stärker sind als die Schotten. Wir haben eine Euphorie geweckt, die davor schon da war, aber jetzt noch mehr. Das Ziel ist, dass wir uns am Mittwoch für das Achtelfinale qualifizieren wollen mit einem Sieg."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dEJZT1JHTzFnenh2bnhSeXduZ1JVUEZnMzRqZS9uaDRhcE5YWTlRZk5WQT0=

Owen Hargreaves, MagentaTV-Experte: "Das war der perfekte Start. Kompliment auch an Julian Nagelsmann, wie er die Mannschaft aufstellt. Toni Kroos ist der Chef im Mittelfeld, aber nach vorne mit Musiala und Wirtz haben sie zwei super Techniker auf dieser 10er-Position, Hinten mit Manuel Neuer Rüdiger und Tah. Sie haben einfach eine gute Mischung." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aEtKR3hpeUl6cDQrUFlpb0FEOHZaZVVJWURqTnZpYWVIWkNoSkk4U050bz0=

Owen Hargreaves über den Zusammenhalt im DFB-Team: "Das man als Team zusammenkommt, auch wenn man bei anderen Vereinen spielt, ist immer schwierig, weil man ist eigentlich Konkurrenz. Letztendlich das Entscheidende ist das Deutschland Erfolg hat und man zusammenkommt. So ein Moment wie gestern bringt alle Leute zusammen, die Fans, die Spieler die Nation."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dXlwS1grSkZjYWE0L0Z6SXpTTlp3bit5bFBDRG41VlphVE1NOFZsQ29FUT0=

Robin Gosens, Nationalspieler, über seinen ersten Abend als MagentaTV-Experte: "Es fühlt sich scheiße an, dass man in dem Moment in Turnschuhen da ist und nicht in Fußballschuhen. Das war die Emotion, die ich da gefühlt habe, wenngleich es für mich auch ein gigantischer Abend war. Ich habe mal die Perspektive gewechselt und durfte mal als Experte auftreten. Das hat mir unglaublich gut gefallen und deswegen habe ich für die Jungs, die ich dann nach dem Spiel auch noch zum Glück in die Arme schließen konnte, unglaublich gefreut, weil ich mich nach wie vor als Teil des Ganzen sehe."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qzd5SUZxS05zSWtyVm9CejlyeU82WWR1d091Tkd0QVBMQytlWHdQL2UrST0=

