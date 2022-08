MagentaTV

Theis ist fit für den EM-Auftakt gegen Frankreich: "Gleich zeigen, wo wir als Team stehen!"

Gute Nachrichten für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Daniel Theis wird bei der EuroBasket zum Auftakt dabei sein. Der 30jährige NBA-Profi der Indiana Pacers meldete sich nach Knie-Problemen fit zum EM-Start am Donnerstag gegen Frankreich (ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport). "Die letzten 2 Wochen habe ich viel dafür getan, dass ich jetzt dabei sein kann. Zum Glück ist es zum Positiven gegangen, dass das Knie hält und dass sich der Körper gut anfühlt", sagte Theis, der motiviert in die Partie gegen Frankreich geht: "Natürlich ist da eine große Vorfreude. Und gleich gegen einen Mitfavoriten. Da können wir gleich zeigen, wo wir als Team stehen. Wie wir als Team zusammenspielen. Machen, was uns der Coach sagt und aufs Feld bringen - dann haben wir eine gute Chance."

Die EuroBasket ist exklusiv als TV-Angebot bei MagentaTV und auf allen MagentaSport-Apps zu sehen. Alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2022 live, die deutschen Spiele werden zudem kostenlos bei MagentaSport übertragen. An Spieltagen ohne DBB-Auswahl fasst eine Konferenz alle Partien zusammen. Mit Start der EuroBasket wird der Kanal "MS Sport" auf Programmplatz 50 bei MagentaTV gelauncht, der ab 1. September täglich kostenlos Live- Spiele und Highlights exklusiv für MagentaTV Kunden anbietet. Der neue Kanal zeigt die deutsche Gruppe inklusive der Konferenzen sowie die komplette KO-Runde in Berlin. Die anderen Gruppen findet der Kunde auf den Kanälen 316-318. Neu im MagentaSport-Team ist Per Günther als Experte. Er wird neben Denis Wucherer, Pascal Roller sowie Alex Vogel die Partien analysieren. Sie arbeiten zudem als Co-Kommentatoren mit den Reportern Michael Körner, Basti Ulrich, Chris Schmidt und Stefan Koch. Jan Lüdeke und Anett Sattler moderieren aus dem Studio in Köln, Benni Zander führt die Interviews.

Die FIBA EuroBasket 2022 - Der 1. Spieltag live bei MagentaSport

Donnerstag, 01.09.2022

Ab 13.20 Uhr: Spanien - Bulgarien

Ab 14.20 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Ungarn

Ab 16.05 Uhr: Türkei - Montenegro

Ab 16.45 Uhr: Slowenien - Litauen

Ab 18.50 Uhr: Belgien - Georgien

Ab 19:45 Uhr: Frankreich - DEUTSCHLAND

Freitag, 02.09.2022

Ab 13.30 Uhr: Konferenz

Ab 13.50 Uhr: Israel - Finnland

Ab 14.05 Uhr: Ukraine - Großbritannien

Ab 16.50 Uhr: Kroatien - Griechenland

Ab 17.20 Uhr: Polen - Tschechien

Ab 20.30 Uhr: Konferenz

Ab 20.50 Uhr: Italien - Estland

Ab 20.50 Uhr: Serbien - Niederlande

Die weiteren deutschen Spiele

Samstag, 03.09.2022

ab 14:00 Uhr: Deutschland - Bosnien Herzegowina

Sonntag, 04. 09.2022

ab 14:00 Uhr: Litauen - Deutschland

Dienstag, 06.09.2022

ab 20:00 Uhr: Deutschland - Slowenien

Mittwoch, 07.09.2022

ab 20:30 Uhr: Ungarn - Deutschland

Start Achtelfinale am 10./11. September

