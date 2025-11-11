Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH

Einsamkeit vorbeugen: Erstmals GWW-Senioren-WG-Wohnungen - schick, modern und großzügig im neuen Luther-Karree in Wernigerode

Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH bietet neues WG-Wohnen, aber auch klassische GWW-Seniorenwohnungen in der Wernigeröder Lutherstraße

Das Neubautrio der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH in der Lutherstraße in Wernigerode schafft weitere neue Möglichkeiten: Erstmals kann die GWW schicke moderne 4- bis 5-Raum-Wohnungen für großzügige Zweier-Senioren-Wohngemeinschaften anbieten. Wohnzimmer, Bäder und Küche und großer Balkon im Zentrum, sowie links und rechts davon jeweils zwei Wohn-Schlafzimmer zur persönlichen Nutzung auf insgesamt etwa 100 bis 123 qm. Dieser Wohnungsschnitt ist ideal für Senioren-Zweier-WGs. So schafft die GWW im Luther-Karree Angebote für moderne Wohnformen, die auch in Wernigerode immer mehr nachgefragt werden.

"Als kommunaler Vermieter mit Sozialauftrag haben wir natürlich bereits viele klassische Angebote für Senioren, von barrierefreien Wohnungen bis hin zu Wohnungen und Häusern mit Pflegedienstleistungen des GSW - Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH und der Diakonie. Aber wir wollten unser Portfolio auch um modernste Wohnformen erweitern", erläutert GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann.

Dazu gehören heute aus Erfahrung der GWW auch Angebote für Senioren-WGs. "Sie sind eine Chance, der doch heute häufig erlebten Alters-Einsamkeit zu entfliehen. So haben wir den WG-Gedanken bei der Grundrissgestaltung einiger Wohnungen unserer neuen Häuser im Luther-Karree mit einfließen lassen. Küche und Wohnzimmer zur gemeinsamen Nutzung und dazu jeweils ein oder ein weiterer Wohnraum mit eigenem Bad zur individuellen Nutzung als Wohn- und Schlafraum".

"Auch das Umfeld der Wohnungen ist ansprechend für Senioren", so Christian Zeigermann. Eine Ergotherapie sei als Gewerbemieter bereits im Haus und die Studenten-Mensa für das tägliche Mittagessen in der Nähe, wie auch die grüne Umgebung für Spaziergänge und zum Beispiel die Kirchgemeinde mit vielen Veranstaltungsangeboten. Ein idealer Platz, um ein modernes Senioren-Leben zu gestalten.

Einsamkeit gerade von Senioren ist ein gesellschaftliches Problem. Viele vermissten heute in den gängigen Wohnformen das Miteinander. Dem will die GWW mit den Senioren-WG-Wohnungen im Luther-Karree trotzen. Aber auch seniorengerechtes Einzel- und Paar-Wohnen ist im Luther-Karree möglich. Barrierefreiheit und überall Fahrstühle im Haus erlauben den Senioren hier auch im hohen Alter in der eigenen Wohnung zu verbleiben und im Bedarfsfall Pflegedienstleister zur Unterstützung zu nutzen. Enge Verbindungen gibt es da zwischen GWW und GSW, aber auch der Diakonie.

GWW in Kürze

Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, Tochter der Stadt Wernigerode, verwaltet in der Harzmetropole fast 3.000 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unter anderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im Ortsteil Benzingerode. Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder wohnen bei der GWW. Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das Wernigeröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Marstall, das Krummelsche Haus und das Ärztehaus am Platz des Friedens. Neu hinzugekommen ist ein Kreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherr der neuen August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode.

