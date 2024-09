Tuya Smart

Tuya kooperiert mit Entwicklern, um eine grüne, kohlenstoffarme Zukunft auf dem TUYA Global Developer Summit Europe 2024 zu schaffen

Am 9. September 2024 begann der TUYA Global Developer Summit in der Messe Berlin und markierte das europäische Debüt von Tuyas charakteristischer Gipfelreihe. Auf der Veranstaltung wurde eine Reihe innovativer KI-Produkte und -Lösungen vorgestellt, die die Grenzen des technologischen Fortschritts verschieben. Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Plattformen, hat mit Branchengrößen aus aller Welt zusammengearbeitet, um Entwicklern eine Fülle innovativer Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen zu bieten.

Unter dem Motto „Smart by Nature: Navigating the Convergence of AI and Sustainability" (Von Natur aus intelligent: Navigieren in der Konvergenz von KI und Nachhaltigkeit). Der Gipfel hob das tiefe Verständnis von Tuya in Bezug auf die entstehenden Synergien zwischen KI und Nachhaltigkeit hervor und stellte gleichzeitig seinen visionären Ansatz zur Umgestaltung zukünftiger Lebensstile und Geschäftsparadigmen in den Vordergrund. Durch den Einsatz bahnbrechender Technologien, einschließlich generativer KI, will Tuya Entwickler weltweit befähigen und die Schaffung einer intelligenteren, nachhaltigeren Zukunft beschleunigen.

Zu den namhaften Rednern des Gipfels gehörten Dr. Ronald Wulff, Leiter des Bereichs Specialist Solution Architects für Deutschland bei AWS, Selahattin Köksal, Leiter für IoT und digitale Strategie bei Vestel, Daniel Gorr, Marketingleiter und Geschäftsführer von Tink, Alex Yang, Mitbegründer, Betriebs- und Finanzleiter von Tuya Smart, und Tina Yu, Geschäftsführerin für Eurasien bei Tuya Smart. Diese Führungskräfte diskutierten über innovative Anwendungen generativer KI und praktische Umsetzungen nachhaltiger Entwicklung.

Zum Auftakt der Veranstaltung hielt Tina Yu, Geschäftsführerin für Eurasien bei Tuya Smart, eine Eröffnungsrede: „Ich freue mich sehr, an diesem Treffen teilzunehmen und die nahtlose Integration von intelligenter Technologie und umweltbewusstem Wohnen zu erleben. Europa hat einen bemerkenswerten Wandel hin zur Einsparung von grüner Energie eingeleitet, der vor allem durch die starke Kraft der generativen KI beschleunigt wurde. Dies hat eine Vielzahl innovativer Produkte und Anwendungslandschaften hervorgebracht, da die Unternehmen ein harmonisches Gleichgewicht zwischen technologischen Durchbrüchen und ökologischer Nachhaltigkeit anstreben.

Alex Yang, Mitbegründer, Betriebs- und Finanzleiter von Tuya Smart, erläuterte, wie KI-Technologie den Lebensstil umgestalten kann, in seinem Vortrag „AI Empowerment: Tuya Redefines Smart Life" (KI-Befähigung: Tuya definiert das intelligente Leben neu).

„Durch die Nutzung riesiger Mengen an Echtzeitdaten von intelligenten und Edge-Geräten in Kombination mit KI-gestützten Erkennungs- und Entscheidungsfähigkeiten schreitet der Aufbau einer digitalen, interaktiven und intelligenten ,realen' Welt rasch voran", sagte er. „Um diese Entwicklung zu unterstützen, hat Tuya eine datenzentrierte, szenario-agnostische und fähigkeitsgesteuerte KI-Agentenentwicklungsplattform entwickelt. Diese Plattform ermöglicht es Entwicklern, schnell und einfach personalisierte KI-Agenten zu erstellen, die auf physische Räume zugeschnitten sind, und gleichzeitig verschiedene intelligente Hardware nahtlos zu integrieren. Diese ganzheitliche Integration von KI in den Alltag fördert einen grüneren, benutzerfreundlicheren und bequemeren Lebensstil."

Dr. Ronald Wulff, Leiter für den Bereich Specialist Solution Architects für Deutschland bei AWS, sagte als Redner auf dem Gipfel: „Das transformative Potenzial der generativen KI geht weit über die einfache Kategorisierung als Suchmaschine oder Chatbot hinaus. Sie ist bereit, jede Dimension der verschiedenen Aspekte der Geschäftsabläufe, wie wir sie kennen, zu revolutionieren. Führungskräfte müssen sich nun auf eine Entdeckungsreise begeben, um zu verstehen, wie generative KI ihre Branche umgestalten wird, die für den Erfolg erforderlichen Schlüsselkompetenzen zu identifizieren und ihre Betriebsmodelle mutig weiterzuentwickeln. Mit AWS, das die wesentlichen Tools für die Modellerstellung und -skalierung bereitstellt, können Unternehmen nun das volle Potenzial der generativen KI ausschöpfen. Unsere Partnerschaft mit Tuya ist ein Leuchtturm der Inspiration für Branchenführer und zeigt das Potenzial der Nutzung generativer KI für transformativen Erfolg."

Vestel ist einer der führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten in Europa. Selahattin Köksal, Leiter für IoT und digitale Strategie bei Vestel, gab Einblicke in die Auswirkungen von KI und IoT auf das tägliche Leben. Köksal sagte: „Die Integration von KI und IoT in unser tägliches Leben revolutioniert die Art und Weise, wie wir leben, und bietet beispiellose Intelligenz und Komfort. Diese Technologien ermöglichen die Entscheidungsfindung in Echtzeit und steigern die Effizienz und Leistung in allen Branchen - vom Gesundheitswesen bis hin zu intelligenten Städten. Die zunehmende Zusammenarbeit von KI und IoT eröffnet neue Möglichkeiten, die unsere Welt neu gestalten und den Weg für eine intelligentere, stärker vernetzte Zukunft ebnen."

Daniel Gorr, Marketingleiter und Geschäftsführer von Tink, berichtete über die Pionierarbeit von Tink im Bereich Smart Homes unter dem Motto „Promoting Sustainable Development: Today's Smart Homes." (Nachhaltige Entwicklung fördern: die intelligenten Häuser von heute.) „Inmitten der stark steigenden Energiekosten und der konsequenten Verfolgung der Klimaziele durch die Staaten hat sich die Forderung nach kosteneffizienten Energiesparlösungen als allgemeiner Konsens herauskristallisiert. Als einer der führenden Akteure im Bereich des intelligenten und nachhaltigen Wohnens in Europa erforscht Tink mit Nachdruck Wege zur effizienten Energienutzung in Haushalten durch intelligente Haustechnologien. Mit Blick auf die Zukunft wird Tink die Zusammenarbeit mit Tuya weiter vertiefen, um die Verbreitung und Akzeptanz von Smart-Home-Technologien voranzutreiben und sicherzustellen, dass jede Familie mühelos in eine nachhaltigere Zukunft eintreten kann", so Daniel Gorr.

Während des Gipfels markierte Tuya einen bedeutenden Meilenstein, indem es eine Unterzeichnungszeremonie mit dem geschätzten europäischen Smart-Industriepartner Mazda abhielt und damit den Weg für eine Zusammenarbeit bei Projekten zum Energiemanagement im Haushalt ebnete.

Tuya und Mazda sind eine Partnerschaft eingegangen, um energiesparende Produkte auf dem französischen Markt einzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Verbrauchern technologische Fortschritte zu ermöglichen, die einen geringeren Energieverbrauch ermöglichen und so zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Die Umsetzung dieses Energiesparprojekts stärkt nicht nur Tuyas Position im globalen intelligenten Ökosystem, sondern stellt auch einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit dar.

Der erfolgreiche TUYA Global Developers Summit 2024 (Europa) unterstreicht die Innovationskraft von Tuya und seine weitreichende Reichweite im Bereich der Intelligenz. In einer Reihe von thematischen Sitzungen vermittelte Tuya Entwicklern aus aller Welt wertvolle Einblicke und praktische Erfahrungen und entfachte so einen Funken der Intelligenz über die Grenzen hinweg. Tuya wird auch in Zukunft mit Entwicklern und Industriepartnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um das grenzenlose Potenzial intelligenter Technologien zu erforschen und die Industrie in eine intelligentere, grünere und nachhaltigere Zukunft zu führen.

