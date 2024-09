Tuya Smart

Tuya Smart stellt auf der IFA 2024 innovative Lösungen vor

Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Plattformen , stellte auf der IFA 2024 unter dem Motto „Sustainable Innovations for AI" aus. Ziel des Unternehmens war es, die Integration von KI und anderen aufkommenden Technologien in innovative Lösungen zu demonstrieren, um intelligentere, umweltfreundlichere und kohlenstoffarme Smart-Living-Szenarien für Entwickler auf der ganzen Welt zu fördern und so die Dynamik in Richtung eines umfassenden Plans für eine globale nachhaltige Entwicklung zu verstärken.

Passend zu diesem Thema präsentierte Tuya auf der IFA 2024 eine beeindruckende Auswahl an intelligenten Lösungen und Produkten aus den Bereichen KI, Energie, Transport und darüber hinaus. Diese Präsentationen wurden von den Teilnehmern hoch gelobt und lieferten neue Inspirationen für künftige Innovationen der weltweiten Entwickler.

Plattform zur Entwicklung von KI-Agenten: Vielfältige intelligente Szenarien erstellen

Inmitten der digitalen Flut der Globalisierung nutzt die künstliche Intelligenz (KI) ihre beeindruckenden Fähigkeiten in der Datenverarbeitung, Analyse und Vorhersage, um sich zu einer Schlüsselkraft zu entwickeln, die den industriellen Wandel vorantreibt und die Entwicklung des globalen Markts anführt. Einem Bericht von Precedence Research zufolge expandiert der globale KI-Markt rasant und wird bis 2030 voraussichtlich auf 159,03 Milliarden US-Dollar ansteigen, was auf eine bemerkenswerte jährliche Wachstumsrate von 38,1 % zurückzuführen ist.

Tuya hat dieses immense Potenzial erkannt, sich proaktiv mit KI auseinandergesetzt und eine hochmoderne Entwicklungsplattform für KI-Agenten vorgestellt, die auf Tuyas umfangreichem, offenem Ökosystem und seiner profunden Expertise in der KI-Projektentwicklung basiert. Diese innovative Plattform bietet flexible Entwicklungsmethoden und ein lebendiges Modell-Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen, die auf verschiedene Kategorien zugeschnitten, an verschiedene Anwendungsszenarien anpassbar und auf die individuelle Markenidentität abgestimmt sind.

Durch den Einsatz von KI-Agenten steht Entwicklern nun ein überarbeiteter und intelligenter Entwicklungsprozess zur Verfügung. Sie können KI-Modelle mühelos und schnell in eine breite Palette von Hardware-Produkten wie Roboter, Lautsprecher, Kopfhörer, Brillen und vieles mehr einbetten und sie nahtlos in intelligente Anwendungen integrieren, so dass praktisch jedes erdenkliche Smart-Living-Szenario möglich ist.

Tuyas Entwicklungsplattform für KI-Agenten hat die Reichweite von KI auf acht zentrale Anwendungsszenarien erweitert: Energieeinsparung zu Hause, Schaffung komfortabler Räume, Haustiere und Lebensstil, Sicherheitsschutz, Sport und Gesundheit, Unterhaltung und Bildung, bequemes Reisen sowie Kommunikation und Effizienz. Diese umfassende Abdeckung deckt nahezu alle Kategorien intelligenter Produkte ab.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Reihe von KI-gesteuerten Anwendungen entwickelt, die auf dieser Plattform basieren, darunter KI-gesteuerte Mini-Apps für Haustiere, KI-gesteuerte Mini-Apps zum Energiesparen und Mini-Apps zum Wohlfühlen in der Wohnung, um nur einige zu nennen. Diese Anwendungen sind nahtlos zugänglich und sofort einsatzbereit und bereichern das tägliche Leben und die Erfahrungen der Verbraucher in hohem Maße.

Die energiesparenden KI-MiniApps haben eine neue Ära der Funktionalität eingeläutet, indem sie auf geniale Weise die enormen Fähigkeiten der KI mit energiesparenden und umweltfreundlichen Miniprogrammen verschmelzen.

Diese KI-Mini-Apps zum Energiesparen beziehen die Nutzer in Echtzeitgespräche ein, um ihre Energiesparbedürfnisse zu verstehen. Darüber hinaus erlernen und verfeinern sie selbstständig Energiespartaktiken und berücksichtigen dabei Echtzeit-Strompreise, Speicherkapazitäten, Innen- und Außenbedingungen sowie das Nutzerverhalten. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es ihnen, den Nutzern umfassende Einblicke in den Stromverbrauch und maßgeschneiderte Empfehlungen zum Energiesparen zu geben, um letztendlich die Einsparungen bei den Stromrechnungen zu maximieren.

Bei Erreichen eines vorher festgelegten Schwellenwerts für den Energieverbrauch im Haushalt warnt die MiniApp den Nutzer umgehend mit Warnungen zum Energieverbrauch im Haushalt, einschließlich Erinnerungen an Stromspitzenzeiten und Alarme zum Abschalten von Geräten, und schützt ihn so vor einem übermäßigen Energieverbrauch. Diese KI-Mini-Apps zum Energiesparen können den Stromverbrauch von Haushalten effektiv um 20 bis 30 % senken.

Photovoltaik-Energiemanagementlösung für Privathaushalte: Das Potenzial der Energiespeicherung auf dem Balkon ausschöpfen

Infolge der europäischen Energiekrise sind die Haushalte in der gesamten Region von steigenden Strompreisen und Energieknappheit betroffen, was sie dazu veranlasst, kohlenstoffarme und energiesparende Praktiken in ihren Alltag zu integrieren, einschließlich der Einführung von Energiespeicherlösungen und anderen Geräten. Laut einer aktuellen Studie von Wood Mackenzie wird sich die kumulative Nutzung von Energiespeicherkapazitäten in Privathaushalten in Europa bis 2024 auf 6,6 GWh verfünffachen, was Europa zum weltweit größten Markt für Energiespeicher in Privathaushalten macht.

Um globale Entwickler dabei zu unterstützen, die sich bietenden Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, hat Tuya seine Energiemanagementlösung für die Heimlichtspeicherung gründlich verfeinert und verbessert. Die aktualisierte Lösung für das Management von Solarenergiespeichern für den Hausgebrauch enthält jetzt eine dynamische Strompreisverwaltungsfunktion, die es den Nutzern ermöglicht, Strompreisschwankungen präzise zu steuern, und die ihnen gleichzeitig komfortable und kostengünstige Stromverbrauchsstrategien anbietet. So entsteht ein nahtloses Energiespar-Ökosystem für die Nutzer, das die täglichen Energiesparbemühungen vereinfacht und rationalisiert.

Darüber hinaus dehnt die Lösung das Energiemanagement der Haushalte auf Balkone aus, indem sie Photovoltaikanlagen auf Balkonen nutzt, um Sonnenenergie für den täglichen Verbrauch zu nutzen, die Leistung durch Energiespeicherbatterien und dynamische Stromtarife zu optimieren und so das Energiesparen im Haushalt zu fördern. Tuya-fähige Steckdosen ermöglichen es den Kunden, den Energieverbrauch in Echtzeit zu verfolgen und so den Energieverbrauch zu optimieren.

Die Tuya-Lösung für die Speicherung und Verwaltung von Solarenergie für den Hausgebrauch verfügt über einen Energiebildschirm, damit der Benutzer den Status des Energieverbrauchs besser verstehen kann. Diese Funktion bietet den Endnutzern einen klaren Überblick über den Energiefluss in ihrem Haus und vereinfacht und beschleunigt die Energiemanagementprozesse.

KI-gesteuerte Lösungen für kohlenstoffarmes Reisen: Ein neuer Trend für umweltfreundliches und gesundheitsbewusstes Reisen wird gesetzt

Um das Ziel der Europäischen Kommission, bis zum Jahr 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, zu erreichen, müssen die verkehrsbedingten Kohlenstoffemissionen in Europa unbedingt um 90 % gesenkt werden. Die Emissionen von Verkehrsmitteln wie Autos und Flugzeugen steigen jedoch weiter an, so dass dringend innovative, nachhaltige Verkehrsstrategien entwickelt werden müssen, um den CO2-Fußabdruck des täglichen Pendelns zu verringern.

Als Antwort darauf präsentiert Tuya KI-gestützte Lösungen für kohlenstoffarmes Reisen, einen fahrradzentrierten Ansatz, der kohlenstoffarmen Sport, intelligente Konnektivität und KI-gesteuerte Unterstützung integriert und auf zweirädrige Fahrzeuge wie E-Bikes zugeschnitten ist. Diese Lösung soll den Verkehr revolutionieren und zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen.

Auf der Hardware-Ebene verschmilzt Tuya auf innovative Weise Kernkomponenten wie E-Bike-Instrumente, elektronische Steuerungen, Batterien und VCUs mit der Fahrzeugvernetzungstechnologie und schafft so ein umfassendes und hochintelligentes elektrisches Kernsystem für E-Bikes. Dieses System mindert die Bedenken der Endnutzer hinsichtlich der Kohlenstoffemissionen im Zusammenhang mit der Nutzung von Zweirädern. Mit einem unabhängig gefertigten, hochfesten, geometrischen Rahmen ermöglicht Tuya seinen Kunden, ein vollständig intelligentes 4G-E-Bike zu realisieren, das den kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Pendlerverkehr fördert.

Auf der Software-Ebene stellt Tuya eine App vor, die KI-Modelle enthält. Diese App unterstützt E-Bikes mit intelligenten Frage- und Antwortdiensten, die fahrzeugbezogene Fragen umgehend beantworten. Bei Störungen bietet der in der App integrierte intelligente KI-Kundenservice schnelle Lösungen und sorgt für problemlose Fahrten. Darüber hinaus ermöglicht die App Ferneinstellungen in Echtzeit, präzise Positionierung und Navigation, intelligente Assistenz und robuste Diebstahlschutzmechanismen. Sie führt auch gründliche Fahrzeuginspektionen durch, um die Sicherheit der Endnutzer und die allgemeine Intelligenz ihrer E-Bikes zu verbessern.

Zusätzlich stellt Tuya eine Ökosystemlösung vor, die die nahtlose Verbindung zwischen Menschen, Autos und Häusern fördert. Diese Lösung ermöglicht es Kunden, ein universelles Smart-Home-System einzurichten, das mehrere Marken, Ökosysteme und unterschiedliche Geräte unterstützt und eine nahtlose Integration zwischen Fahrzeugen und Smart Homes ermöglicht. Mit Hilfe der automatischen Spracherkennung des Fahrzeugs können Nutzer mühelos eine Vielzahl von Tuya-gesteuerten intelligenten Geräten in ihrer Wohnung steuern, z. B. Bodenreinigungsroboter, Klimaanlagen, Vorhänge, Beleuchtungskörper und Türklingeln. So entsteht ein umfassendes und vernetztes Lebensgefühl, das Menschen, Autos und Häuser nahtlos zu einem zusammenhängenden intelligenten Ökosystem verschmelzen lässt.

Intelligente Lösung für die Beleuchtung von Parkplätzen: Führend in der KI-Ära der Beleuchtung ohne Fehlerbehebung

Die intelligente Parkplatzbeleuchtungslösung von Tuya hat ein bedeutendes Upgrade erfahren und eine KI-gestützte Funktion ohne Anpassungen eingeführt. Diese innovative Funktion ermöglicht es der Lösung, Umgebungsbedingungen und dynamische Schwankungen in den Beleuchtungskörpern intelligent wahrzunehmen und sich selbstständig auf optimale, auf die Bedürfnisse des Endnutzers zugeschnittene Beleuchtungsbedingungen einzustellen, ohne manuelles Eingreifen.

Darüber hinaus unterstützt die intelligente Parkplatzbeleuchtungslösung das Bluetooth Mesh-Protokoll und ermöglicht so eine schnelle Bereitstellung von „Plug-and-Play"-Beleuchtungsfunktionen in einer netzwerk- und gateway-unabhängigen Umgebung. Dadurch wird der Installationsprozess rationalisiert und die Effizienz der Kunden bei der Konstruktion um 95 % gesteigert, wodurch eine neue Ära nahtloser und effizienter intelligenter Beleuchtungslösungen eingeläutet wird.

Die intelligente Parkplatzbeleuchtungslösung verfügt über robuste Fernsteuerungsfunktionen, mit denen Kunden mühelos einzelne oder gruppierte Beleuchtungskonfigurationen über mobile Apps, webbasierte Verwaltungsplattformen und offene System-API-Schnittstellen anpassen können. Diese Flexibilität gewährleistet die nahtlose Integration lokaler Sensoren und die Synchronisation von KI-Leuchten innerhalb von Gruppen, um den unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Darüber hinaus ist die Lösung mit fortschrittlichen Cloud-Funktionen angereichert, die präzise Energieverbrauchsalgorithmen und Messfunktionen nutzen, um ein granulares Energiemanagement und eine Analyse bis auf die Ebene der einzelnen Leuchten zu ermöglichen. Die Plattform bietet außerdem ein umfassendes Paket von Tools, darunter Projektübersichten, Energieverbrauchs- und Kohlenstoffemissionsanalysen, Anlagenverwaltung und Alarmmeldungen bei Anomalien, mit denen Unternehmen den Stromverbrauch und die Betriebskosten für die Beleuchtung effektiv minimieren können. Die Einführung intelligenter Lösungen für die Parkplatzbeleuchtung kann zu Energieeinsparungen von mindestens 80 % führen, was ihre erheblichen finanziellen und ökologischen Vorteile unterstreicht.

Es ist bemerkenswert, dass Tuya während der Eröffnung der IFA 2024 die Veranstaltung Tuya Connect organisierte, ein Treffen von geschätzten Partnern und Branchenführern aus Europa und darüber hinaus, das darauf abzielte, eine verbesserte Kommunikation zu fördern, Erkenntnisse auszutauschen und gemeinsam neue Geschäftswege zu beschreiten. Die Veranstaltung zeigte Tuyas Engagement für die Förderung einer nachhaltigen Energieentwicklung, was durch die Einladung von zwei geschätzten Gästen aus dem Energiesektor deutlich wurde - Matt Roderick, Marketleiter bei FlatPeak, einem Marktführer bei der globalen Daten- und Energieintelligenzplattform, und Danny Jennings, Chief Revenue Officer bei equiwatt, einem bahnbrechenden britischen Klimatechnologieunternehmen. Gemeinsam beschäftigten sie sich mit der Optimierung von Echtzeit-Energiepreisen und der Nutzung intelligenter Technologien für sauberere Energiequellen und boten ihren Geschäftspartnern praktische, kohlenstoffarme und energieeffiziente Strategien an, die wirtschaftlichen Wohlstand und Umweltschutz in Einklang bringen.

Darüber hinaus wird Tuya am 9. September den mit Spannung erwarteten Tuya Smart Global Developer Summit 2024 veranstalten, bei dem Branchenführer zusammenkommen, um die Fortschritte der KI in der Smart-Industrie zu analysieren, Entwickler bei der Navigation ihrer technologischen Entwicklung zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu stärken.

Die innovativen Lösungen von Tuya wurden auf der IFA 2024 vorgestellt und haben die Fantasie von Entwicklern weltweit mit den neuesten technologischen Perspektiven beflügelt und ihre Leidenschaft für die Erforschung von Bereichen wie intelligente Wohnungseinrichtung und Energieeffizienz geschürt. Mit Blick auf die Zukunft bleibt Tuya in seinem Streben nach Innovation unerschütterlich und ist bereit, Entwicklern weltweit eine Reihe von KI-gestützten, energiesparenden Lösungen und Produkten vorzustellen, um so gemeinsam ein neues Kapitel des intelligenten Lebens und der nachhaltigen Entwicklung zu fördern.

