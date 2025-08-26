Coway Co., Ltd.

Coway stellt den 20. Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", hat ihren neuesten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, den 20. bisher. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und gibt einen detaillierten Einblick, wie es seiner sozialen Verantwortung nachkommt und gleichzeitig den langfristigen Wert für seine Stakeholder steigert.

„Coway hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung ausgeweitet, um innovative Produkte zu entwickeln und sich neue Technologien zu sichern, was zu Rekordumsätzen und anhaltendem Wachstum geführt hat", sagte Jangwon Seo, CEO von Coway. „Wir werden unsere strategischen ESG-Aufgaben weiterhin systematisch verwalten und deren Umsetzung verstärken, um einen echten ökologischen und sozialen Mehrwert zu erzielen."

Der erstmals 2006 veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht 2024 hebt die jüngsten wichtigen Erfolge von Coway hervor, die sich an der Vision des Unternehmens orientieren, eine "Company Caring for Better Earth" zu werden.

Im Bereich Umwelt hat Coway Fortschritte durch die Einführung eines geschlossenen Ressourcenkreislaufsystems erzielt, bei dem recycelte Materialien – hergestellt aus Kunststoffabfällen aus zurückgegebenen Produkten – in den Massenprodukten des Unternehmens verwendet werden. Das Unternehmen arbeitet außerdem daran, die Umweltbelastung bei der Produktgestaltung und Verpackung kontinuierlich zu reduzieren, indem es seine Verpackungen vereinfacht und umweltfreundliche Materialien verwendet.

Im Bereich des sozialen Engagements setzt Coway seine Aktivitäten zum Schutz der biologischen Vielfalt in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden fort und organisiert Kampagnen wie die Anlage von Schulwäldern und gemeinsame „Plogging"-Aktionen an Flüssen und Meeren. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seit 2018 umweltgefährdete Gruppen durch die Bereitstellung von Luftreinigern und anschließenden Wartungsdienstleistungen. In Anerkennung dieser Bemühungen wurde Coway 2024 vom südkoreanischen Umweltministerium ausgezeichnet.

Im Bereich Governance hat sich Coway in diesem Jahr der freiwilligen Offenlegung von Plänen zur Steigerung des Unternehmenswertes angeschlossen, um die transparente Kommunikation zu stärken und mittel- bis langfristige Leistungsindikatoren und Ziele zur Steigerung des Shareholder Value festzulegen.

Der ESG-Ausschuss von Coway wurde 2021 gegründet und berät und entscheidet auf der Grundlage der Fachkenntnisse und Unabhängigkeit seines Verwaltungsrats über wichtige ESG-Angelegenheiten. Coway unterhält außerdem einen ESG-Rat auf Arbeitsebene, um die ESG-Ausrichtung regelmäßig mit den Mitarbeitern zu teilen und die Umsetzung wichtiger Aufgaben in allen Geschäftsbereichen zu überwachen.

Den vollständigen Text des Coway-Nachhaltigkeitsberichts 2024 finden Sie hier.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern.Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

