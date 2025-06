Eovolt

EOVOLT wird zu UTO

Fahrradhersteller aus Lyon kündigt neuen Namen und überarbeitete Markenidentität an, um Marktposition zu stärken und Wachstum zu fördern

Lyon, Frankreich (ots)

Das französische Unternehmen Eovolt, Spezialist für faltbare und kompakte E-Bikes mit Sitz in Genas bei Lyon, stellt auf der Eurobike in Frankfurt - dem wichtigsten Branchentreff der europäischen Fahrradwelt - seinen neuen Namen vor: UTO.

Mit dieser Umbenennung bekräftigt das Unternehmen seine internationalen Ambitionen und seinen Anspruch, eine zentrale Rolle im europäischen Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität zu spielen. UTO will mehr sein als ein Fahrradhersteller - die Marke versteht sich als Wegbereiter einer neuen "Fahrrad-Utopie": Fahrräder, mit denen man sich jederzeit, überall und ganz selbstverständlich bewegen kann - maßgeschneidert für die veränderten Mobilitätsbedürfnisse einer umweltbewussten Gesellschaft.

"Der neue Name begleitet zwei strategische Schritte für unser Unternehmen: die Erweiterung unserer Kompetenzfelder und unsere internationale Expansion. Bereits im Juni 2024 haben wir mit der Übernahme der Vintage-Marke 1886 Cycles aus Saint-Étienne unser Angebot diversifiziert. Jetzt gehen wir mit unserem ersten muskelbetriebenen Fahrrad einen weiteren wichtigen Schritt. Parallel dazu wachsen wir in Europa weiter - über die Hälfte unserer Verkäufe gehen inzwischen ins Ausland, vor allem nach Deutschland, Großbritannien, Belgien, die Niederlande und Spanien."

- Luca Chevalier, Mitgründer von UTO

"Obwohl der Fahrradmarkt in Europa und Frankreich 2024 insgesamt rückläufig war, konnte UTO sich mit einem Jahresumsatz von 9,7Mio.Euro und bereits 45.000 verkauften Rädern in Europa sehr gut behaupten. Dafür sehen wir drei Hauptgründe: den steigenden Anteil von E-Bikes (inzwischen fast jedes dritte verkaufte Fahrrad); unsere 100-prozentige französische Fertigung - von der Entwicklung bis zum Versand passiert alles rund um Lyon - sowie unsere strategische Markenentwicklung mit dem neuen Modell Afternoon PRO, das 2024 unsere neue Vision erstmals sichtbar gemacht hat. Der neue Name bringt auf den Punkt, was wir heute sind - und wohin wir wollen."

- Baptiste Fullen, Mitgründer von UTO

Eine Marke für eine neue Fahrrad-Utopie - Mobilität ohne Kompromisse

UTO steht als Akronym für "Unidentified Transport Object" - eine Anspielung auf das bekannte UFO, aber mit einer klaren Mission: Transportmittel zu entwickeln, die überraschen, sich vom Gewohnten abheben - und das Fahrrad neu denken. Denn auch wenn sich Falträder heute immer weiter durchsetzen, sorgen sie nach wie vor für neugierige Blicke.

Die Fahrräder von UTO sind anders:

innovativ in der Konstruktion

durchdacht im Faltmechanismus

praktisch im Alltag

und mit einem urbanen Design, das überzeugt

Mit dem Namenswechsel verabschiedet sich UTO bewusst vom "Volt" in Eovolt - dem Symbol für Elektroantrieb - und trägt so der zunehmenden Modellvielfalt Rechnung, etwa mit dem neuen muskelbetriebenen Modell, das im Juli 2025 auf den Markt kommt.

Partner für urbane Mobilität - von morgens bis abends

UTO begleitet seine Nutzer durch den Alltag und führt ein neues, vereinfachtes Produktnaming ein - basierend auf dem Laufraddurchmesser:

Die ursprüngliche Modellreihe ORIGINS heißt jetzt OG

OG16 (vormals Morning)

(vormals Morning) OG20 (vormals Afternoon)

(vormals Afternoon) OG24 (vormals Evening)

Die PRO-Reihe bleibt bestehen

PRO20 steht weiterhin für das Afternoon PRO

Das neue muskelbetriebene Modell

PRO20 NE (NE = non électrique / nicht elektrisch)

Wichtig: Lediglich die Modellnamen ändern sich - die technischen Spezifikationen der Fahrräder (vormals Eovolt) bleiben unverändert.

Auszeichnung auf der Eurobike: Das PRO20 (Afternoon PRO) ist Award Winner 2025

Als erstes Fahrrad, das vollständig unter dem neuen Markennamen UTO entwickelt wurde, erhält das PRO20 den Eurobike Award Winner 2025.

Der von einer Fachjury verliehene Preis würdigt das frühzeitige Erkennen von Marktbedürfnissen durch UTO - und stärkt den Anspruch, sich sowohl in Frankreich als auch international als Referenzmarke für urbane Mobilität zu etablieren.

Bereits mehrfach ausgezeichnet: Das Afternoon PRO überzeugt auch international

Cycling Electric Editor's Choice (September 2024)

(September 2024) Design & Innovation Award 2025

Goldmedaille "Bestes urbanes E-Bike" auf der Cycling World Europe 2025

auf der Cycling World Europe 2025 Red Dot Design Award 2025 - einer der weltweit wichtigsten Designpreise

Das Ergebnis: ein echtes Innovationspaket mit drei technischen Patenten und einem Designpatent - nach 30 Monaten Entwicklungszeit.

Über Eovolt/UTO (eovolt.com | LinkedIn: @Eovolt Bikes)

Gegründet im Januar 2018 von Luca Chevalier und Baptiste Fullen, ist Eovolt/UTO ein französisches Unternehmen, das Fahrräder für den modernen Lebensstil entwickelt - elektrische, faltbare, kompakte und alltagstaugliche Modelle. Als Pionier auf dem Markt für kompakte und faltbare E-Bikes arbeitet Eovolt/UTO mit 1.000 Handelspartnern in ganz Europa zusammen. Der Hauptsitz in Genas (bei Lyon) ist Standort für Entwicklung und Montage aller Modelle durch das 40-köpfige Team. Eovolt/UTO ist Preisträger des Netzwerks Entreprendre 2022 und wurde von der Metropole Lyon als Pépites 2022 ausgezeichnet. Seitdem gehört das Unternehmen dem Cercle Pépites an.

