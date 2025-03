Sterlite Technologies Limited

Wyre und STL entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte optische Lösungen für den Ausbau des FTTH-Netzes in Belgien

Berlin Und Mumbai, Indien, 27. März 2025 (ots/PRNewswire)

STL[NSE: STLTECH], ein führendes Unternehmen im Bereich optischer und digitaler Lösungen, gab heute die erfolgreiche Partnerschaft mit Wyre zur Unterstützung des Ausbaus des ausgedehnten Multi-Gigabit-Fibre-to-the-Home (FTTH)-Netzes bekannt.

Wyre arbeitet mit Partnern zusammen, um Glasfaser in ganz Flandern und Brüssel in Belgien zu verlegen, und ist sich dabei stets der Auswirkungen bewusst. Dieser Ansatz trägt dazu bei, den Glasfaserausbau zu rationalisieren und baubedingte Unterbrechungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, suchte Wyre nach einem Design- und Fertigungspartner, der praktische, effektive Lösungen liefern konnte, die mit ihrem Engagement für Zusammenarbeit und durchdachten Fortschritt übereinstimmten.

STL erkannte die Anforderungen von Wyre und kam mit seinem agilen Design Thinking-Ansatz und seinen Fertigungskapazitäten ins Spiel. Wyre benötigte eine kompakte, anschlussfähige und hochflexible Konnektivitätslösung, die auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Team von STL arbeitete eng mit Wyre zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die perfekt auf die Bedürfnisse von Wyre abgestimmt ist.

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Region, einer Produktionsstätte in Italien und einem starken Ethos der Zusammenarbeit mit seinen Kunden wird STL den Bedarf von Wyre an Breitband-Rollouts und Hochleistungsnetzen decken. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird STL mit seinen Designinnovationen Hochleistungs-Glasfaserkabel mit hoher Faserzahl und Bündelader-Design, seine charakteristischen OptoBlaze- und OptoBolt-Produkte sowie fortschrittliche Lösungen wie 288F-Verschlüsse liefern. Um Wyre effizient und pünktlich beliefern zu können, ist STL eine Partnerschaft mit Wirewave eingegangen, einem Vertriebsunternehmen für hochwertige Glasfaserkabel und Infrastruktur.

„Bei Wyre konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern, die unser Engagement für praktische, wirksame Lösungen teilen. Die Expertise und der kooperative Ansatz von STL sind wichtig, um uns bei der effizienten Bereitstellung von Glasfaser in Flandern und Brüssel zu unterstützen, während wir gleichzeitig unsere Auswirkungen auf die Gemeinden und die Umwelt im Auge behalten. Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt, um mehr Menschen mit Hochgeschwindigkeitsanschlüssen zu versorgen", sagte Philip Cauwel, Leiter der Abteilung Technologie und Strategie bei Wyre.

„Wir sind stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner für STL zu sein und eine nahtlose und pünktliche Lieferung nach Wyre zu gewährleisten, damit das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele bei der Netzwerkbereitstellung erreichen kann", sagte Kurt Pleysier, CEO von Wirewave. „Gemeinsam mit STL sind wir entschlossen, Wyre bei der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen in ganz Flandern zu unterstützen."

Rahul Puri, CEO von STLs Optical Networking Business, kommentierte diese Partnerschaft: „Für uns stehen unsere Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind zuversichtlich, dass unsere gemeinsame Entwicklung und Innovation mit Wyre auch in den kommenden Jahren weiter gedeihen wird. Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir in der Lage, leistungsstarke, zukunftsfähige Netzwerke bereitzustellen, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen einer digitalen Welt gerecht werden."

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd:

