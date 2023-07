Coway Co., Ltd.

Coway veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat ihren Coway Sustainability Report 2023 veröffentlicht. Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens bei der Verwirklichung seiner Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie über sein kontinuierliches Engagement für die Erfüllung sozialer Verantwortung bei gleichzeitiger Schaffung eines langfristigen Werts für die Stakeholder.

„Wir freuen uns, unseren 18. Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, in dem wir unser unerschütterliches Engagement für nachhaltige Praktiken bekräftigen und unsere neue ESG-Management-Vision ‚Company Caring for a Better Earth' vorstellen", so Jang-won Seo, CEO von Coway. „Die Vision gibt eine klare Richtung für die ESG-Initiativen von Coway vor und wird uns dahin lenken, ein Vorreiter auf unserem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zu werden."

Der Coway Sustainability Report 2023 erscheint in seiner 18. Ausgabe. Die erste Publikation erschien 2006, und seit 2015 gibt es eine eigene Website.

In diesem Jahr hat Coway eine doppelte Wesentlichkeitsbewertung eingeführt, um die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen auf das Geschäft und die Auswirkungen von Geschäftsaktivitäten auf die Gesellschaft und die Umwelt zu bewerten. Der Bericht beurteilt auch die Einhaltung der eigenen ESG-Initiativen von Coway durch die Lieferkette und beschreibt den aktuellen Status wichtiger und aufkommender ESG-Themen.

Der diesjährige Coway Sustainability Report hebt drei vorrangige ESG-Aufgaben hervor, die in Zusammenarbeit mit dem ESG Committee identifiziert wurden. Zu diesen Aufgaben gehören die Einführung eines umweltfreundlichen Managementsystems, das Eintreten für Menschenrechte und Diversität sowie die Gewährleistung einer nachhaltigen Unternehmensführung. Durch die Umsetzung dieser Aufgaben will Coway das Feedback der Stakeholder effektiv sammeln und einbeziehen und gleichzeitig eine Kultur der kontinuierlichen Innovation auf dem Weg zu ESG-Exzellenz fördern.

Darüber hinaus befasst sich der Bericht mit Coways nachhaltigem Management in den kritischen Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance.

Eines der bemerkenswertesten Leistungsziele ist das Ziel des Unternehmens, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 gegenüber 2020 zu halbieren. Die Strategie von Coway konzentriert sich auf die Umstellung auf nachhaltige Energiequellen und umweltfreundliche Praktiken während der gesamten Produktentwicklung und des Lebenszyklusmanagements.

Zu den wichtigsten Meilensteinen, die in dem Bericht für das Jahr 2022 hervorgehoben werden, gehören das zweite Solarkraftwerk, die Verbesserung der Energieverbrauchseffizienz und die Integration umweltfreundlicherer Materialien in die Produkte von Coway.

Coway engagiert sich weiterhin für seine Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung des Unternehmens, indem es sich durch sinnvolle Aktivitäten in den lokalen Gemeinschaften einbringt. Zu den wichtigsten Initiativen gehören Spenden von Wasser- und Luftreinigern für unterversorgte Gemeinden und ein Bürgerwald zur Erhaltung der Artenvielfalt. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Engagement für Diversität und Inklusion unter Beweis gestellt, indem es mit dem „BlueWheels Basketball Team" die erste Rollstuhlbasketballmannschaft Koreas gegründet hat, die einem Unternehmen im privaten Sektor gehört.

Zur Stärkung der Governance-Praktiken hat Coway einen neuen Vorstand aus unabhängigen Direktorinnen ernannt, der die Geschlechtervielfalt erhöht und unterschiedliche Perspektiven bei der Entscheidungsfindung auf Führungsebene fördert.

Der vollständige Text des Coway Sustainability Report 2023 ist hier verfügbar.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2162024/Image__Coway_Releases_Its_Sustainability_Report_2023.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-veroffentlicht-seinen-nachhaltigkeitsbericht-2023-301888059.html

Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell