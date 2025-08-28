Exyte

Exyte und JGC präsentieren „Nixyte" - neue EPC-Marke für Hightech-Industrien in Südostasien

Exyte und JGC stellen die neue EPC-Marke „Nixyte" vor, die sich auf Halbleiter, Biopharma, Rechenzentren und Batterieanlagen spezialisiert

Fokus auf Hightech-Industrien in Südostasien; Dienstleistungen für Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Thailand

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: „Nixyte vereint das globale technische Know-how von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige Hightech-Anlagen bereitzustellen."

Shoji Yamada, Präsident JGC Corporation: „Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter Umsetzung basieren."

Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen wie Halbleiter und Mikroelektronik, und JGC Corporation, ein Pionier im Bereich Engineering und Bauwesen in Südostasien, haben „Nixyte" ins Leben gerufen – ihre neue gemeinsame EPC-Marke für Hightech-Industrien in Indonesien, den Philippinen, Vietnam und Thailand.

Nixyte entstand im Dezember 2023 zuerst als strategische Zusammenarbeit zwischen Exyte und JGC. Die Marke kombiniert das globale technische Know-how von Exyte mit dem regionalen Netzwerk und der starken Projektabwicklung von JGC. Nixyte wird sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für Halbleiter, Batterien, Rechenzentren und Biopharma konzentrieren und Kunden in Südostasien optimale Projektdurchführung bieten. Projekte werden unter einer einheitlichen Marke umgesetzt. Diese beruht auf integrierten Design-Build-Teams, den bewährten Fähigkeiten in der Realisierung von Großprojekten und einer umfassenden Projektunterstützung vom Konzept bis zum Betrieb von Anlagen.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: „Mit Nixyte erweitern wir unser EPC-Geschäft in eine der dynamischsten Regionen für Hightech-Industrien. Die Marke vereint die globale technische Expertise von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige Anlagen bereitzustellen."

Shoji Yamada, Präsident der JGC Corporation, fügt hinzu: „Mit Nixyte profitieren Kunden von den kombinierten Stärken von JGC und Exyte. Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter Umsetzung basieren."

Nixyte bietet Kunden eine einzigartige Kombination aus Schnelligkeit, Skalierbarkeit und technischer Exzellenz. Nixyte übernimmt die integrierte Projektabwicklung von der Planung bis zur Fertigstellung, wodurch Kunden im Vergleich zum herkömmlichen Ansatz von beschleunigter Umsetzungsgeschwindigkeit profitieren. Mit fortschrittlichem Know-how im Bauen, einer robusten regionalen Ressourcenbasis und Zugang zu einer globalen Lieferkette gewährleistet Nixyte konsistente Qualität, Kosteneffizienz und termingerechte Lieferung für anspruchsvollste Hightech-Anlagen.

Nixyte – Ein Blick hinter die Marke

Der Markenname Nixyte steht für die strategische Partnerschaft zwischen JGC Corporation (mit ihrem japanischen Namen „Nikki") und Exyte. Durch die Kombination der Stärken zweier etablierter Akteure bietet Nixyte umfassende Kompetenzen im globalen EPC-Geschäft. Nixyte stellt sich als zuverlässiger Partner für Kunden aus Hightech-Industrien auf, der sich durch die schnelle Umsetzung von Großprojekten auszeichnet und den gesamten Projektzyklus abdeckt.

Stabile Marktentwicklung im Hightech-Sektor Südostasiens

Südostasien bleibt eine der weltweit vielversprechendsten Regionen für das Wachstum von Hightech-Industrien. Im Jahr 2025 werden Länder wie Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Thailand eine deutliche Beschleunigung ihrer industriellen Entwicklung erleben, gestützt von gezielten Strategien nationaler Regierungen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur, dem Aufbau lokaler Lieferketten und zur Gewinnung von ausländischen Direktinvestitionen. Die Länder Südostasiens entwickeln sich zunehmend zu fortschrittlichen Fertigungszentren mit starker Dynamik in Schlüsselbranchen wie Halbleitern, Rechenzentren, Batterieproduktion und Biotechnologie. Mit einer aufeinander abgestimmten Industriepolitik und digitalen Transformation etabliert sich Südostasien als wichtiger Knotenpunkt in der globalen Hightech-Wertschöpfungskette und als strategischer Standort für eine nachhaltige, innovationsgetriebene Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nixyte.net.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens sind die 12.000 motivierten und hochqualifizierten Mitarbeiter weltweit.

www.exyte.net

About JGC Corporation

Seit seiner Gründung im Jahr 1928 hat JGC Corporation Anlagen und Einrichtungen für verschiedene Branchen geliefert, darunter Öl und Gas, Petrochemie, Energieerzeugung, Pharmazeutika und Hightech-Infrastruktur. JGC Corporation hat rund 20.000 Projekte in mehr als 80 Ländern durchgeführt und sich mit seinen bewährten Fähigkeiten einen Ruf als weltweit führender Engineering-Auftragnehmer erworben. Mit dem Unternehmensziel „Verbesserung der Gesundheit unseres Planeten" will JGC die Expansion seiner Geschäftsfelder weiter vorantreiben und zum wirtschaftlichen Fortschritt, zum industriellen Fortschritt und zu nachhaltigem Wachstum in der ganzen Welt beitragen. www.jgc.com

