phoenix: Treffen von US-Präsident Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj sowie weiteren europäischen Spitzenpolitikern

phoenix berichtet Live

Washington/Bonn (ots)

Nach dem bilateralen Gipfel am vergangenen Freitag zwischen dem US-Präsidenten Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen sich heute der ukrainische Präsident Selenskyj und Trump im Weißen Haus in Washington. Außerdem werden Friedrich Merz (Bundeskanzler), Ursula von der Leyen (Präsidentin der Europäischen Kommission), Mark Rutte (NATO-Generalsekretär), Emmanuel Macron (französischer Präsident), Keir Starmer (britischer Präsident) und Alexander Stubb (finnischer Präsident) erwartet. Inhaltlich steht weiterhin ein Friedensabkommen für die Ukraine im Fokus.

Anlässlich dieses Treffens passt phoenix sein heutiges Programm an: Den ganzen Abend werden die Zuschauerinnen und Zuschauer umfassend über die Ereignisse in Washington informiert, dazu überträgt phoenix alle Begegnungen, Statements und Pressekonferenzen LIVE. Hintergründe liefern die Dokumentationen Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml, Putins Reich vor der Haustür und Friedensdealer Trump?.

Korrespondenten und Experten ordnen die Geschehnisse ein, darunter der Leiter des ZDF-Studios Washington Elmar Theveßen und ARD-Ukraine-Korrespondent Vassili Golod. Politikwissenschaftler Dr. Frank Umbach (CASSIS Bonn) analysiert das Treffen und die möglichen Folgen, am späteren Abend ist zudem Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament, in der Sendung "phoenix der tag" zu Gast. Durch den Abend führen die phoenix-Moderatoren Claudia Davies und Hans-Werner Fittkau.

Die Berichterstattung wird sowohl im Fernsehen als auch online in den Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf phoenix.de übertragen und auf den Social-Media-Kanälen begleitet.

