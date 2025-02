ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 7/25

Mainz (ots)

Woche 7/25 Do., 13.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Fahrt in Menschenmenge – Entsetzen in München Moderation: Antje Pieper 19.35 Wahl 2025 im ZDF (VPS 19.25) Klartext! Woche 8/25 So., 16.2. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Wer regiert in der Demokratie? Woche 9/25 So., 23.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Männer im Kreißsaal - von Hebammen und Frühchenpflegern (Erstsendung 28.4.2024) Deutschland 2024 ("37°Leben: Gewalt gegen Männer: Wenn die Liebe zur Qual wird" entfällt.)

