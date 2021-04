Instabase

Automatisierungsplattform Instabase kommt nach Europa

Hamburg (ots)

Onur Aksoy führt Expansion des "Enterprise App-Store" als Vice President Central and Southern Europe von Hamburg aus an

Instabase, die führende Plattform für die Entwicklung moderner Geschäftsanwendungen, geht in Europa an den Start und holt mit Onur Aksoy einen erfahrenen Senior Manager an Bord. Er wird zunächst von Hamburg aus die Expansion des Unternehmens in den Märkten DACH, BeNeLux und Südeuropa vorantreiben und den Aufbau dedizierter Vertriebs-, Technik- und Customer Care-Teams in diesen Regionen sowie die Kundenbetreuung vor Ort aufbauen.

Instabase stellt Banken und Versicherungsbetrieben vorprogrammierte Geschäftsanwendungen in einer Art App-Store zur Verfügung, die dann in der Cloud gehostet oder on-Premise genutzt werden können. Alle Anwendungen haben eines gemeinsam: Komplexe Datensätze werden digitalisiert, sortiert, konsolidiert und für weitere Prozesse anschlussfähig gemacht. So kann eine Bank beispielsweise eine Anwendung nutzen, die das Einkommen eines Kunden in Sekundenschnelle automatisch verifiziert, indem sie Dokumente wie Kamerabilder oder Scans von Gehaltsabrechnungen, Steuerdokumenten, Kontoauszügen und anderen ähnlichen, vom Kunden eingereichten Dokumenten durchkämmt. In der letzten Finanzierungsrunde 2019 wurde Instabase von den Investoren mit einem Unternehmenswert von über einer Milliarde-US-Dollar und somit als "Unicorn" bewertet.

Der Schritt nach Europa folgt einer stetig steigenden Nachfrage in der Region nach den Lösungen von Instabase, die das Team nun direkt vor Ort bedienen möchte. "Der Banken- und Versicherungsmarkt weltweit ist noch immer sehr traditionell aufgestellt, vor allem was Abläufe angeht, befindet sich aber mitten in einem tiefgreifenden Transformationsprozess", sagt der neue Vice President Onur Aksoy. "Hier setzen wir an und helfen, die bestehende Kostenstruktur zu verschlanken und Effizienzen zu heben - auch, um sich gegen die neuen Player am Markt, die Fin- und Insur-Techs, zu behaupten."

Aksoy war zuvor beim Cloud Monitoring-Anbieter Datadog tätig, wo er in den letzten Jahren als Regional Vice President of Central Europe die Expansion und das Umsatzwachstum vorangetrieben hat. Vor seiner Zeit bei Datadog leitete er als Regional Director den Vertrieb in Deutschland und BeNeLux bei AppDnamics.

Über Instabase

Instabase ist die führende Plattform für die Erstellung und Nutzung moderner Geschäftsanwendungen, mit der Unternehmen komplexe Daten erschließen, die derzeit in Dokumenten gefangen sind. Zu den Kunden von Instabase mit Hauptsitz in San Francisco gehören drei der zehn größten Banken in den USA. In den letzten zwei Jahren verzeichnete das Unternehmen ein exponentielles Wachstum von über 300 Prozent. Das Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Greylock Partners, NEA, Andreessen Horowitz, Index Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Original Capital, SC Ventures und Glynn Capital.

