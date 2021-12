RTL News

RTL/ntv Trendbarometer: 63 Prozent würden sich in einer Apotheke, 33 Prozent bei einem Tierarzt gegen das Corona-Virus impfen lassen

Köln (ots)

Derzeit wird darüber diskutiert, ob man es auch Apotheken und Tierärzten ermöglichen sollte, gegen das Corona-Virus zu impfen. Angenommen, dies wäre möglich, dann käme es laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv für fast zwei Drittel der Befragten (63%) grundsätzlich in Frage, sich in einer Apotheke impfen zu lassen. Bei einem Tierarzt könnte sich dies etwa jeder dritte Befragte (33%) vorstellen. Ebenfalls ein Drittel der Befragten (34%) kann sich eine Impfung allerdings weder in einer Apotheke noch bei einem Tierarzt vorstellen.

Nicht in Frage kommt dies überdurchschnittlich häufig für die über 60-Jährigen (40%) und die Anhänger der FDP (39%). Die Anhänger der AfD (75%) und insbesondere die Nicht-Geimpften (96%) lehnen die beiden möglichen alternativen Impflokalitäten zu einer großen Mehrheit ab.

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 2. bis 3. Dezember 2021 erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.

