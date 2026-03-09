R&S Vertriebs GmbH

R&S Vertriebs GmbH ist TOP100-Innovator

Essener Feinkostspezialist zum vierten Mal ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Die R&S Vertriebs GmbH ist erneut TOP100-Innovator geworden und gehört damit zu den innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. Als eines der führenden deutschen Lebensmittel- und Feinkostunternehmen erhalten die Essener die Auszeichnung bereits zum vierten Mal.

Das TOP100-Siegel wird jährlich für herausragende Innovationskraft an Unternehmen vergeben. Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team bewerten Unternehmen nach über 100 Kriterien in den Kategorien "Innovationsförderndes Top-Management", "Innovationsklima", "Innovative Prozesse", "Organisation" und "Außenorientierung/Open Innovation". Die Preisverleihung findet in diesem Jahr am 26. Juni in Heidelberg durch TOP100-Mentor und ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff statt.

Gelebte Innovation

"Dass wir im Juni zum vierten Mal an der Preisverleihung teilnehmen dürfen, ist kein Zufall, und es macht uns stolz. Denn es ist das Ergebnis unserer Grundeinstellung und unserer Unternehmenskultur. Ich freue mich über ein sehr kreatives Team, dessen Ideenreichtum und Engagement diesen Erfolg möglich macht", so Ingmar Fritz Rauch, Prokurist und Mitinhaber der R&S Vertriebs GmbH. Die GourmetScouts by R&S sind auf ihren Reisen durch Europa immer auf der Suche nach Feinkost-Innovationen. Darüber hinaus werden Prozesse im Unternehmen ständig optimiert und neue Ideen grundsätzlich offen aufgenommen, so Rauch.

__________________________________________________________________________

R&S Vertriebsgruppe

1964 gründete Albert Rauch die Albert Rauch GmbH und legte damit die Basis für die spätere R&S Vertriebsgruppe, die Rauch 1988 gemeinsam mit den Firmen Oberland in Bayern und Fleigro in Baden-Württemberg ins Leben rief. Die R&S Gruppe ist heute mit einem großen Sortiment von über 600 verschiedenen Wurst- und Schinken-Spezialitäten sowie Markenfleisch-Produkten aus ganz Europa eines der führenden deutschen Vertriebsunternehmen in diesem Bereich. Dazu kommen US-amerikanisches und fernöstliches Frischfleisch. Der erwirtschaftete Gesamtumsatz lag 2025 bei 185 Millionen Euro. Der Handel mit Originalen aus ganz Europa und das Thekengeschäft bilden dabei den Schwerpunkt. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie "ACT4U" geht das Unternehmen R&S gemeinsam mit seinen Partnern den Weg in eine verantwortungsvolle und grünere Zukunft.

Weitere Informationen unter: www.rs-europa.com

Meatember®

Die GourmetScouts by R&S sind als Fleisch- und Wurstsommeliers Experten für gutes Fleisch. Mit dem als Marke eingetragenen Meatember® haben sie 2024 eine Initiative unter dem Motto "Meatember® - Zeit für gutes Fleisch. Mein Teil Verantwortung." ins Leben gerufen. Was macht gutes Fleisch aus und welche Vorteile bietet eine gute Ernährung mit Fleisch? Meatember® ist eine Aktionskampagne rund um das Thema Fleisch. Sie bietet Aufmerksamkeit, Austausch und Interaktion auf allen Kanälen und Absatzförderung am Point of Sale.

Weitere Informationen unter: www.meatember.de

Original-Content von: R&S Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell