Führungswechsel bei Fitnessfranchise

Robert Jablukov ist neuer Geschäftsführer von UFC GYM Germany

Berlin (ots)

Robert Jablukov, vormals Marketing Director von UFC GYM Germany, hat im Juni 2022 die Position des Geschäftsführers übernommen und löst damit Adrian Bakos ab. Bakos verlässt im positiven Einvernehmen das Unternehmen ab Ende des Monats.

Jablukov ist als Mitbegründer des Projekts in Deutschland seit Stunde Null mit im sprichwörtlichen Octagon und gestaltete von Anbeginn alle Entwicklungen mit. "Ich freue mich darauf, die Expansion des Franchise gemeinsam mit neuen starken Partnern voranzutreiben. Unser gemeinsames Ziel ist in den nächsten zehn Jahren über 60 Standorte in ganz Deutschland zu eröffnen. Ein erster großer Schritt ist natürlich die Eröffnung unseres ersten UFC GYM im Medienbunker St.Pauli", so der 28-Jährige Berliner.

UFC GYM Germany ist Teil des weltweit agierenden Fitnesskonzepts UFC GYM. Unter dem Motto "Train Different" bietet die Marke ganzheitliche Trainingskonzepte für alle Altersgruppen an. Die Angebote reichen von UFC inspirierten Mixed-Martial-Arts Kursen, über klassische Fitnessprogramme, bis hin zu Wellness- und Recovery.

