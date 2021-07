UFC GYM Germany

UFC GYM kündigt erstes Studio in Deutschland an: am Fitness-Standort Hamburg

Berlin (ots)

Das globale und innovative Fitness-Konzept aus den USA erobert den deutschen Markt. Vor wenigen Tagen wurde der erste offizielle Standort bekannt gegeben: UFC GYM eröffnet sein erstes Fitnessstudio in ... Hamburg! In den nächsten 10 Jahren sollen rund 70 weitere Standorte in Deutschland dazukommen.

Erste Fakten zum UFC GYM in Hamburg

Ganz UFC-like kündigte der offizielle UFC-Ringsprecher, Bruce Buffer, das erste UFC GYM in Deutschland bereits mit einem Video auf Social Media an:

"Deutschland! It's time! Soon you'll TRAIN DIFFERENT® in Hamburg!

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen und Bauarbeiten für das erste UFC GYM Germany mit Premium-Class-Charakter auf Hochtouren: Wo genau in der Hansestadt das erste Fitnessstudio eröffnet wird, möchte UFC GYM Germany aber noch nicht verraten. Fans und Follower der UFC GYM Germany Social-Media-Kanäle erhalten in den nächsten Wochen allerdings spannende Hinweise sowie ein cooles Quiz zum genauen Standort in Hamburg - mit raten lohnt sich. So viel sei jedoch gesagt: Das Motto "TRAIN DIFFERENT®" kommt bei dieser ganz besonderen Location absolut zur Geltung.

Trainieren bei UFC GYM Germany

Zahlreiche Kurse, spezielle MMA-Schulungen und eine tolle Community: Mitglieder von UFC GYM trainieren stets auf dem gleichen globalen Niveau wie internationale Top-Athleten. Alle Coaches von UFC GYM sind Spitzensportler: Sie müssen einen strengen, wissenschaftlich fundierten Zertifizierungsprozess bestehen, der ausschließlich für UFC GYM entwickelt wurde - so trainiert man ausschließlich mit Weltklasse-Sportlern, die ihr geballtes Fachwissen an alle Mitglieder weitergeben.

"YOU'RE DIFFERENT. WE'RE DIFFERENT. TRAIN DIFFERENT®!"

Jeder Trainer geht dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Altersgruppen und Trainingslevel ein und weckt in jedem Mitglied den ultimativen Kampfgeist. Egal ob Einsteiger oder Profi, ob jung oder alt. Der Anspruch: Jedes Mal, wenn jemand ein UFC GYM verlässt, hat er/sie etwas dazugelernt! So hebt sich die Marke von anderen gewöhnlichen Fitness-Konzepten deutlich ab und kommt nun endlich mit seinem ersten Studio in Hamburg nach Deutschland.

