UFC GYM® gab heute eine neue, exklusive 10-jährige Partnerschaft mit der PJB Sport Investment GmbH bekannt, um mehr als 70 Standorte in ganz Deutschland zu eröffnen. Diese bahnbrechende Partnerschaft wird UFC GYM's bekannte Franchise-Formate allen Fitnessbegeisterten zugänglich machen und gleichzeitig Full-Service-Fitness, hochwertiges Equipment, persönliches Coaching, Kurse und Zusatzleistungen für jedes Sportniveau bieten.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der PJB Sport Investment GmbH bekannt zu geben, um UFC GYM nach Deutschland zu bringen und unsere Expansion in den europäischen Markt fortzusetzen", sagte UFC GYM Chief Executive Officer Adam Sedlack. "Deutschland verzeichnet eine bedeutende Anzahl von sowohl MMA-Fans als auch Fitnessbegeisterten, was eine großartige Gelegenheit darstellt, unsere bahnbrechende TRAIN DIFFERENT®-Philosophie einzuführen und gleichzeitig innovative Kurse und erstklassige Sportanlagen anzubieten. Die UFC GYM-Programme haben unzähligen Mitgliedern geholfen, Ergebnisse auf höchstem Niveau zu erzielen und es ist uns eine Ehre, unseren revolutionären Trainingsstil in die deutsche Fitness-Community zu bringen."

Seit seinem Debüt im Jahr 2009 hat UFC GYM bereits mehr als 170 Standorte eröffnet und befindet sich in über 37 Ländern weltweit im Wachstum und trainiert eine globale Community von mehr als 125.000 Mitgliedern.

"Ich bin sehr stolz, dass UFC GYM endlich nach Deutschland kommt, denn die Marke ist weltweit führend im Bereich MMA und Combatfitness", sagte UFC GYM Germany Geschäftsführer Adrian Bakos. "Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder schon bald in UFC GYM-Standorten in ganz Deutschland trainieren können, unter der Leitung und den großartigen Bedingungen von Weltklasse-Trainern!"

Mit drei Clubformaten - bezeichnet als Signature, Core und Class - werden die Mitglieder von einem umfassenden Angebot an Functional Fitness, Gruppen- und Privat-MMA-Training, Gruppenfitness, persönlichem und gruppendynamischem, leistungsorientiertem Training sowie einem MMA-Jugendprogramm profitieren.

UFC GYMs einzigartiger Ansatz für Fitness umfasst eine breite Palette von Disziplinen, einschließlich einer Vielzahl von energiereichen Gruppenkursen, traditionellem Widerstandstraining sowie funktionellem Training für alle Altersgruppen. Das gesamte Programm wurde durch den Zugang zu den Trainingsplänen der UFC®-Athleten entwickelt und bietet den Mitgliedern alles, was sie brauchen, um sich zu bewegen, fit zu werden und einen gesunden Lebensstil zu führen.

Die Mitgliedschaft beinhaltet unbegrenzten Zugang zum weltberühmten Octagon® der UFC und zu den klassischen Kursen von UFC GYM wie Daily Ultimate Training® (DUT®), TRX®, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Kickboxen, Boxen, Mixed Martial Arts Conditioning, Selbstverteidigung für Frauen sowie beliebte Gruppenfitnesskurse.

UFC GYM wird als Franchise-Unternehmen in Deutschland agieren. Franchisenehmer werden die Möglichkeit haben, ihr eigenes UFC GYM an ihrem Wunschstandort zu eröffnen und somit ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Es ist möglich, ein neues UFC GYM an einem neuen Standort zu eröffnen, aber auch ein altes Fitnessstudio in ein brandneues UFC GYM zu verwandeln. Franchisenehmer können zwischen drei verschiedenen UFC GYM-Formaten wählen: Signature, Core und Class.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die PJB Sport Investment GmbH in Berlin. Sie besitzt die Franchise- und Lizenzrechte von UFC GYM in Deutschland und wird Franchisenehmer durch den gesamten Prozess beraten. Wenn Sie daran interessiert sind, Franchisenehmer von UFC GYM in Deutschland zu werden, besuchen Sie bitte die Website www.ufcgymfranchise.de und füllen Sie das Kontaktformular aus.

Über UFC GYM®

UFC GYM® ist die erste große Markenerweiterung von UFC®, der weltweit führenden MMA-Organisation. In Zusammenarbeit mit New Evolution Ventures(TM) (NeV), den Entwicklern vieler der erfolgreichsten Fitnessmarken der Welt. Als erster Anbieter, der die Welten von MMA und Fitness miteinander verbindet, schafft UFC GYM mit seinem TRAIN DIFFERENT® - Ansatz eine Atmosphäre, in der die Mitglieder sofortige Ergebnisse sehen können und spricht alle Altersgruppen und Trainingsstufen an. UFC GYM ist das ultimative Fitness-Erlebnis. Die Marke ist nicht das was Sie erwarten, und ist viel mehr als Sie sich vorstellen können. Mit 170 eröffneten Standorten und über 700 in der Entwicklung, revolutioniert UFC GYM die Fitnessbranche. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ufcgym.com Folgen Sie UFC GYM auf Facebook.com/UFCGYM, Twitter und Instagram: @UFCGYM. Abonnieren Sie UFCGYM bei YouTube: www.youtube.com/UFCgym.

Über UFC®

UFC® ist die weltweit führende Mixed Martial Arts Organisation (MMA) mit mehr als 625 Millionen Fans und 142 Millionen Social Media Followern. Die Organisation produziert mehr als 40 Live-Events pro Jahr in einigen der renommiertesten Arenen auf der ganzen Welt und sendet an ca. 900 Mio. TV-Haushalte in mehr als 175 Ländern. Der Athletenkader der UFC umfasst die besten MMA-Athleten der Welt, die mehr als 70 Länder repräsentieren. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS®, einer der weltweit führenden Streaming-Dienste für Kampfsportarten. UFC wurde 2016 vom globalen Unterhaltungs-, Sport- und Content- Management-Unternehmen Endeavor zusammen mit den strategischen Investoren Silver Lake Partners und KKR übernommen. Der Hauptsitz von UFC befindet sich in Las Vegas, Nevada. Für weitere Informationen besuchen Sie UFC.com und folgen Sie UFC auf Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.

Über PJB Sport Investment GmbH

Die PJB Sport Investment GmbH ist der exklusive Franchisepartner von UFC GYM in Deutschland und wurde 2020 in Berlin gegründet. Der Geschäftsführer Adrian Bakos hat sein Leben der Förderung von MMA in Deutschland gewidmet und dem Sport zu neuen Höhenflügen verholfen. Viele Athleten und Promotions haben in den letzten zehn Jahren von seiner Erfahrung und Unterstützung profitiert. Weitere Mitglieder des Unternehmens sind ein internes Marketingteam, ein Rechtsanwalt, ein Immobilienexperte sowie ein Franchise-Entwicklungsteam. Die PJB Sport Investment GmbH unterstützt und begleitet potentielle Franchisenehmer von Anfang an. Gemeinsam mit weiteren Sub-Franchisenehmern will die PJB Sport Investment GmbH den UFC GYM-Ansatz von TRAIN DIFFERENT® in Deutschland voranbringen.

Medienkontakte:

Ashley Fitzgerald - ashley.fitzgerald@ufcgym.com

Brian Smith - bsmith@ufc.com

Robert Jablukov - robert.jablukov@ufcgym.de

