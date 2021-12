UFC GYM Germany

UFC GYM Germany zieht in den Medienbunker auf St. Pauli

Hamburg als erster offizieller UFC GYM Standort in Deutschland bestätigt

Hamburg, St.Pauli (ots)

"Go big or Go Bunker" - mit dieser Aussage hat UFC GYM Germany ein deutliches Zeichen auf dem deutschen Fitnessmarkt gesetzt. Im spektakulären Medienbunker an der Feldstraße in Hamburg, wird UFC GYM Germany sein erstes Fitnessstudio eröffnen.

Ab Ende März 2022 wird das UFC GYM die neue Heimat für alle Fitness - und MMA Begeisterte. Das einzigartige Konzept aus Fitness und Kampfsport, gepaart mit Recovery-Möglichkeiten wie Saunen, Kältekammern und Hydromassagen, werden auf dem deutschen Fitnessmarkt unvergleichlich sein und Hamburg wird damit seinen Status als Fitness- und UFC Hauptstadt Deutschlands unterstreichen. Getreu dem Motto von UFC GYM: Train Different!

Fitness trifft auf Ultimate Fighting Championship

Auch der Studioleiter des künftigen UFC GYM St.Pauli, Jan Schütt, kann es kaum erwarten: "Was wir hier planen und aufbauen, ist außergewöhnlich und spektakulär. Unser Trainings-Konzept, die einmalige Location mit dem Medienbunker, der Octagon, der besondere Stadtteil St.Pauli: All das wird vielen Sportbegeisterten ein neues Zuhause geben und wir freuen uns jetzt schon auf die gemeinsame Zukunft mit unseren Mitgliedern."

Unterstützen wird das UFC GYM St.Pauli kein geringerer als Nasrat Haqparast, UFC Lightweight Fighter und Hamburger Jung. "Es ist wunderbar zu sehen, dass UFC GYM als Marke nach Deutschland expandiert. Vor 10 Jahren habe ich in Hamburg meine Karriere begonnen und hatte auch eine UFC Fight Night in der Barclaycard Arena. Ich kann es kaum erwarten, im neuen UFC GYM auf St.Pauli nicht nur zu trainieren, aber auch mein Wissen und meine Geschichte an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterzugeben. Die Werte die wir vermitteln sind Ehre, Respekt, Stärke und Disziplin und das kann man im Training miteinander wunderbar lernen."

Trainieren wie ein UFC Champion

Jeder Trainer geht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Altersgruppen und Trainingslevel ein und weckt in jedem Mitglied den ultimativen Kampfgeist. Egal ob Einsteiger oder Profi, ob jung oder alt. Der Anspruch: Jedes Mal, wenn jemand das UFC GYM St.Pauli verlässt, hat er oder sie etwas dazugelernt! Ob Functional Fitness, Group Fitness, BJJ, Boxen & Kickboxen, Muay Thai, Selbstverteidigung, Kinderkurse oder auch Familienkurse: Im UFC GYM ist jeder willkommen! Das Konzept aus MMA, Fitness und Recovery ist in Deutschland einzigartig und wird auch durch die Öffnungszeiten von 6-24 Uhr jedem praktisch jederzeit zugängig gemacht.

Der Vorverkauf für das UFC GYM in der Nähe der Reeperbahn hat bereits begonnen und Gutscheine und Mitgliedschaften können ab jetzt über www.ufcgym.de abgeschlossen werden. Zudem sind bereits "Baustellentouren" angekündigt, um den zukünftigen Mitgliedern hautnah zeigen zu können, wie der Bau des Fitnessstudios fortschreitet.

