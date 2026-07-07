Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Diabetes: Warum Betroffene oft mehr Mikronährstoffe brauchen

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Rheda-Wiedenbrück (ots)

Fast jede zweite Person mit Typ-2-Diabetes ist nicht ausreichend mit wichtigen Mikronährstoffen versorgt, allen voran Vitamin D, Magnesium und Vitamin B12. Das belegt eine aktuelle Metaanalyse im Fachjournal BMJ Nutrition Prevention & Health. Ein solcher Mangel verläuft meist still. Symptome zeigen sich oft erst, wenn sich der Körper bereits im Defizit befindet. Die hochwertigen Präparate von Pflüger PUR® unterstützen gezielt bei der Versorgung mit den wichtigsten Nährstoffen.

Die Metaanalyse wertete weltweite Daten von Menschen mit Typ-2-Diabetes aus. 45 Prozent der Betroffenen weisen einen klinisch relevanten Mangel an mindestens einem Mikronährstoff auf. Am häufigsten betroffen ist Vitamin D (60,5 Prozent), gefolgt von Magnesium (42 Prozent) und Eisen (28 Prozent).

In der Behandlung von Diabetes liegt der Fokus oft nur auf Makronährstoffen wie Kohlenhydraten und Fetten. Eine ausreichende Mikronährstoffversorgung spielt jedoch offensichtlich ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Magnesium und Vitamin D: Die häufigsten Lücken

Magnesium spielt für Muskeln, Nerven und Energiestoffwechsel eine zentrale Rolle. Bei Diabetes wird Magnesium verstärkt über den Urin ausgeschieden. Das erhöht das Risiko eines Mangels. Typische Anzeichen können Muskelkrämpfe, Erschöpfung, Konzentrationsschwäche und Schlafprobleme sein.

Auch Vitamin D ist bei mehr als der Hälfte aller Diabetes-Erkrankten mangelhaft. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erreichen rund 60 Prozent der deutschen Bevölkerung ihren täglichen Bedarf über die Ernährung nicht. Dabei trägt Vitamin D zur normalen Muskelfunktion und zur Knochengesundheit bei.

Vitamin K2 ergänzt das Wirkspektrum des Vitamin D optimal. Es unterstützt den Calciumtransport und fördert ebenfalls die Knochengesundheit.

Die Verbindung von Metformin und Vitamin B12

Das am häufigsten verschriebene Diabetes-Medikament Metformin kann die Aufnahme von Vitamin B12 im Darm hemmen. Symptome eines B12-Mangels wie Kribbeln in Händen und Füßen, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme werden dabei oft irrtümlich der Diabetes-Erkrankung selbst zugeschrieben.

So beugen Sie einem Mangel vor:

Kontrollieren Sie regelmäßig die Werte von Vitamin D, Magnesium und Vitamin B12 bei einem Arzt.

Grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte liefern wichtige Vitamine.

Verbringen Sie täglich mindestens 20 Minuten im Freien. Sonnenlicht regt die Vitamin D-Produktion an.

Reduzieren Sie Stress, denn chronischer Stress erhöht den Magnesiumbedarf des Körpers spürbar.

Nahrungsergänzungsmittel können einen Mangel ausgleichen und eine gute Versorgung unterstützen.

Gut versorgt mit Pflüger PUR®

Mit dem Sortiment von Pflüger PUR® bleiben Sie jederzeit optimal versorgt. Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® ist die ideale Wahl für ein hochwertiges und flexibel dosierbares Präparat (Tropfen oder Kapseln) für Erwachsene und Kinder ab einem Jahr. Ohne Alkohol sowie ohne Zusatzstoffe. Magnesium Pflüger PUR® kombiniert drei Magnesium-Verbindungen für eine schnelle Aufnahme, langanhaltende Versorgung und gute Verträglichkeit. Zwei Kapseln täglich mit 250 mg elementarem Magnesium, sicher dosiert nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die veganen Vitamin B12 Pflüger PUR® Tropfen enthalten bioaktives Methylcobalamin, das direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Alle Pflüger PUR® Präparate tragen das NEM-Control® Siegel für geprüfte Qualität. Die Nahrungsergänzungsmittel sind ausschließlich in der Apotheke erhältlich.

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR® Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 13 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.

Magnesium Pflüger PUR®, 90 Kapseln, PZN 19160798, UVP 24,90 EUR

Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® Kapseln, 120 Kapseln, PZN 19160841, UVP 27,50 EUR

Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® Tropfen, 30 ml, PZN 19160858, UVP 36,70 EUR

Vitamin B12 Pflüger PUR®, 30 ml, PZN 19160829, 28,40 EUR

Weiterführende Informationen auf www.pflueger.de/pur/uebersicht.

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