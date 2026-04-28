Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Zwischen Job, Familie und Selbstfürsorge: Wie Frauen ihre Resilienz stärken können

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Rheda-Wiedenbrück (ots)

Beruf, Kinder, soziale Verpflichtungen und irgendwo dazwischen die eigenen Bedürfnisse. Laut aktuellen Erhebungen fühlen sich 71 % der Frauen regelmäßig gestresst - deutlich häufiger als Männer. Doch wer seine Resilienz stärkt, gewinnt innere Widerstandskraft und findet auch in turbulenten Zeiten zur Ruhe. Nervoregin® H Tabletten unterstützen dabei, den Teufelskreis aus Nervosität und Erschöpfung zu durchbrechen.

Warum Frauen häufiger unter Stress leiden als Männer

Frauen jonglieren in vielen Fällen mehrere Rollen zeitgleich: Sie sind Mütter, Partnerinnen, Berufstätige und oft auch Pflegende für die eigenen (Schwieger-)Eltern. Eine solche Mehrfachbelastung hinterlässt auf Dauer körperliche und seelische Spuren. Typische Folgen können innere Unruhe, Erschöpfung, Schlafprobleme und das Gefühl, nie wirklich abschalten zu können, sein. Dabei reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress. Während Männer eher auf Emotionskontrolle setzen, suchen Frauen bevorzugt soziale Unterstützung - ein Ansatz, der sich als besonders wirksam erwiesen hat.

So funktioniert Resilienz

Resilienz ist die Fähigkeit, nach Belastungen wieder in die eigene Kraft zurückzufinden. Sie ist nicht als Schutzschild gegen Stress zu verstehen, sondern als eine Ressource, die dabei hilft, mit Stress gelassener umzugehen. Resilienz umfasst dabei sieben Säulen: Optimismus, Selbstwirksamkeit, Selbstfürsorge, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung und Netzwerkorientierung. Wer resilient ist, bewahrt deshalb auch in turbulenten Zeiten Stabilität. Hier spielt auch das Nervensystem eine zentrale Rolle. Ein ausgeglichenes, stabiles Nervensystem ist die Grundlage für emotionale Belastbarkeit und mentale Stärke.

Tipps für mehr Stärke im Alltag

Resilienz entsteht zwar nicht über Nacht, lässt sich im Alltag jedoch aktiv fördern. Diese alltäglichen Veränderungen können langfristig einen Unterschied machen:

Soziale Kontakte pflegen : Freundschaften und vertrauensvolle Beziehungen sind ein zentraler Schutzfaktor gegen Stress.

: Freundschaften und vertrauensvolle Beziehungen sind ein zentraler Schutzfaktor gegen Stress. Klare Grenzen setzen : Lernen "Nein" zu sagen, schützt die eigene Energie und schafft Raum für das Wesentliche.

: Lernen "Nein" zu sagen, schützt die eigene Energie und schafft Raum für das Wesentliche. Bewegung in der Natur : Regelmäßige Spaziergänge oder Sport im Freien wirken nachweislich stimmungsaufhellend und stressreduzierend.

: Regelmäßige Spaziergänge oder Sport im Freien wirken nachweislich stimmungsaufhellend und stressreduzierend. Entspannungstechniken : Atemübungen, Yoga oder Meditation helfen das Nervensystem zu beruhigen.

: Atemübungen, Yoga oder Meditation helfen das Nervensystem zu beruhigen. Regelmäßige Auszeiten: Bewusste Pausen sind keine Schwäche, sondern eine Investition in die eigene Leistungsfähigkeit.

Natürliche Unterstützung bei nervöser Erschöpfung

Wenn Stress und innere Unruhe Überhand nehmen, kann eine sanfte, homöopathische Begleitung sinnvoll sein, um das angespannte Nervensystem zu harmonisieren und die eigene Kraft zurückzufinden. Nervoregin® H Tabletten von Pflüger sind speziell bei nervös bedingten Erschöpfungszuständen zugelassen. Die fünf bewährten homöopathischen Wirkstoffe, darunter Passionsblume (Passiflora incarnata), Hafer (Avena sativa) und Johanniskraut (Hypericum perforatum), wirken beruhigend und ausgleichend am Tag und helfen dadurch, auch abends zur Ruhe zu kommen. Die Tabletten sind glutenfrei, machen weder schläfrig noch abhängig und haben keinen Gewöhnungseffekt. Nervoregin® H Tabletten sind für Erwachsene und Kinder ab dem 1. Lebenstag geeignet und in der Apotheke erhältlich.

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR® Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.

Weiterführende Informationen unter www.nervoregin.de

Nervoregin® H Tabletten, 100 Tabletten, PZN 01315906, UVP 21,05 EUR

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