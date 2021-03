Achtermeier GmbH

Translink Partner Achtermeier GmbH berät Gesellschafter der INSA Gesundheitsmanagement GmbH & Co. KG bei Veräußerung der Unternehmensanteile

Essen (ots)

Die Achtermeier GmbH hat die Gesellschafter der INSA Gesundheitsmanagement GmbH & Co. KG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, bei der Veräußerung ihrer Unternehmensanteile an die Rehaneo GmbH, mit Sitz in München beraten.

INSA ist einer der renommiertesten, deutschen Anbieter von ganzheitlichen BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) Lösungen und hält einen großen Marktanteil in Deutschland. Das Unternehmen ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Beratungsleistungen und kann namenhafte Unternehmen zu seinen Kunden zählen.

Die Rehaneo GmbH ist ein schnellwachsender Anbieter im Bereich der Rehazentren und ein Portfoliounternehmen des belgischen Private Equity Hauses GIMV. Der Erwerb von INSA ist für die Rehaneo strategisch von Bedeutung und erweitert das Leistungsspektrum stark.

Die Gesellschafter der INSA wurden vom Geschäftsführer der Achtermeier GmbH, André Achtermeier und seinem Team, durch den kompletten M&A Prozess geführt. Die Nachfolge konnte somit nachhaltig gelöst und die Arbeitsplätze im Unternehmen langfristig gesichert werden.

Das Mandat von der Achtermeier GmbH umfasste den gesamten Veräußerungsprozess einschließlich der Erstellung sämtlicher Transaktionsdokumente, Käufersuche, Marktanalyse, Strukturierung der Due Diligence und Verhandlungsführung.

