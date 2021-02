Terroir Vinothek

Exzellente portugiesische Weine für Menschen, die den Süden Europas leben und fühlen wollen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Terroir Weinbar & Vinothek bietet exklusive Weine aus Portugal & Südeuropa in seinem Ladenlokal in Mörfelden-Walldorf oder über den Vinothek Online-Shop.

Auf die Frage, was das Angebot so besonders macht, antwortet Claudio de Almeida voller Stolz: " Alle Weine die wir führen sind bewusst gewählt und vom kleinen bis mittelständigen Weinbauern. Für einige Weine genießen wir ein exklusiv Recht für den Verlauf in Deutschland. Die meisten Weine stammen aus dem Douro im Norden Portugals. Es gilt als Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist das älteste Weinanbaugebiet der Welt! Alle Weine sind DOC Weine - das ist vergleichbar mit der Bezeichnung QBA in Deutschland."

Weiter führt der Inhaber aus: "Besonderes Lob bekommen wir von unseren Kunden für unsere eigene Weinkreation Terroir (Trilogie in rot/weiß/Rosé)."

Wer tolle Empfehlungen für Weine sucht oder Liebhaber portugiesischer Weine ist, dessen Weg sollte in die TERROIR WEINBAR & VINOTHEK in Mörfelden-Walldorf oder auf den Online-Shop des Unternehmens führen.

"Während ich durch die Weinberge im Herzen des Douro-Tals wanderte, entfaltete sich der unvergleichliche Duft des einzigartigen TERROIR...ich schloss die Augen und träumte von der Kreation eines Weines aus diesen Trauben. Dieser Traum ist nun Wirklichkeit geworden und ich kann voller Stolz meinen Wein präsentieren.", betonte de Almeida auf die Frage, wie es denn zu eigenen Weinkreation gekommen sei.

Die Online Vinothek richtet sich seit Sommer 2020 an alle Weinliebhaber, Kenner und die es noch werden möchten, aber auch an Gourmets und Menschen die neue Kulturen kennen lernen möchten, Menschen die den Süden Europas leben und fühlen.

